「開放參選」上演三腳督？ 藍營新竹縣長初選白熱化

民調領先的徐欣瑩極有可能因黨員投票而翻盤。（圖：徐欣瑩臉書）

國民黨新竹縣長初選白熱化！昨天（29日）陳見賢宣布辭縣黨部主委，接著徐欣瑩聲明不再堅持原先的全民調，轉而支持陳見賢協調會所提的「開放參選」，把球丟給黨中央。縣黨部強調將依黨中央初選機制辦理，也就是維持民調和黨員投票七三制，陳見賢陣營表示，當初主張「開放參選」的時空環境已不同，一切遵照國民黨的初選機制辦理。

新竹縣長黨內初選激烈，陳見賢辭黨部主委拚逆轉。（圖：陳見賢臉書）

國民黨主席鄭麗文29日表示，新竹縣長黨內初選會在下週一公告，並在三月底進行民調和黨內初選。在鄭麗文宣布下週一公告初選登記，陳見賢請辭黨部主委，中央地方默契十足。即使徐欣瑩聲明在民調大幅領先陳見賢的情況下，退一步支持陳見賢主張的「開放參選」，按黨綱規則雙方都同意初選方式，由中央黨部決定初選辦法。

不過陳見賢和新竹縣黨部都異口同聲表示，時空環境已不同，一切遵照國民黨中央拍板的民調和黨員投票七三制辦理。對此徐欣瑩支持者十分不滿表示「根本是中央地方一條心，全黨護一人」！由於日前最新民調首度以徐欣瑩、陳見賢和潛在對手鄭朝方，進行三腳督支持度調查，徐欣瑩是3人當中支持度最高的；在徐欣瑩和陳見賢互比民調中，徐欣瑩也大勝陳見賢17.6個百分點。雖然民調第一仍有可能因為黨員投票而翻盤，徐欣瑩陣營強調會繼續努力，不排除任何狀況。

據了解，黨中央宣布三月底進行七三制初選，距今仍有2個月的時間，以兩大陣營目前競爭白熱化的情形推測，火車對撞的情況已難以避免，年底甚至不排除出現三腳督的激烈局面。民眾黨對國民黨新竹縣最後提名人選是否照單全收？國民黨如果提名不慎是否演變成「一屍五命」的外溢效應，都是新竹縣選情的爆點。（彭清仁報導）