開放廚餘養豬三前提 陳駿季：初步以2週為一個檢視期

現階段仍未開放廚餘養豬，列席行政院會後記者會的農業部長陳駿季對此強調，未來將以「查核完成、即時監控、法令完備」三項前提為原則，全國434個廚餘養豬場預計在兩週內完成查場。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 台中市10月爆發非洲豬瘟疫情，在經過15天的禁運禁宰、強調溯源追查圍堵擴散後，農業部昨天宣布今（6日）中午陸續解禁活體豬運載、屠宰。但現階段仍未開放廚餘養豬，列席行政院會後記者會的農業部長陳駿季對此強調，未來將以「查核完成、即時監控、法令完備」三項前提為原則，全國434個廚餘養豬場預計在兩週內完成查場，各場域須設置即時監控系統以確保蒸煮溫度達標，政府將提供設備補助。若地方政府完成查核，將採「先完成、先開放」方式逐步恢復。

廣告 廣告

陳駿季指出，經研判這次台中梧棲區養豬案場，非洲豬瘟疫情的主因為「廚餘蒸煮不落實」，目前仍維持禁止廚餘餵食養豬，政府將補貼業者改用飼料的價差，並全面檢視防疫體系，包括：養豬場清消、市府稽核及邊境防檢措施，確保所有環節無漏洞。未來將以「查核完成、即時監控、法令完備」三項前提為原則，全國434個廚餘養豬場預計在兩週內完成查場，各場域須設置即時監控系統以確保蒸煮溫度達標，政府將提供設備補助。若地方政府完成查核，將採「先完成、先開放」方式逐步恢復。但他也說，因為豬場的再利用許可是由地方核發，若豬場已完備相關要件，地方政府同意的話，可以先完成就先開放的方式處理。

環境部環境管理署副署長林左祥補充，未來養豬業者必須要設置溫度及以影像的即時監控設備，溫度的探針必須要在蒸煮槽監控時間跟溫度，即時傳輸到系統；影像設備必須要拍攝到蒸煮槽，透過即時的溫度、影像傳輸到監控系統，環保單位可以透過監控系統即時查看養豬場的高溫蒸煮情形。環保人員也可以透過手機查看，若發現違規情況，可以根據這些資訊告發處分。

陳駿季提及，在這次防疫過程中，不只是廚餘的處罰要件，在防疫作為上，豬農該做什麼沒做到、市政府該稽核沒稽核，都會用嚴格的方式進行法規檢視，甚至邊境的部分也會重新檢視，「這是一個機會，老天給我們這次機會，只有在這案例場發生，應該把握機會重新檢視過去所有防疫作為裡面，法規必須處理的」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「二代健保補充保費」惹議 行政院：絕對不會為難小資族

非洲豬瘟案外案！梧棲養豬場「違法分讓廚餘」檢調介入偵查