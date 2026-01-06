開放式耳機也玩 ANC？Anker Soundcore AeroFit 2 Pro 扭一扭跑步耳機新玩法｜CES 2026

開放式耳機都玩到 ANC？Anker Soundcore AeroFit 2 Pro 扭一扭跑步耳機新玩法

一向主打跑步、戶外用的開放式耳機，賣點是聽歌同時仍可留意環境。不過其缺點亦很明顯，由於耳道並無「密封」效果，想做到 ANC 主動降噪等需要良好貼合度的功能通常都幾困難。不過 Anker 嘗試在 CES 2026 打破這個限制，其新發布的 Soundcore AeroFit 2 Pro 被稱為品牌首款支援 ANC 的開放式耳機。

多一段調校＋改良耳塞端，演算法每秒檢測 38 萬次

Soundcore AeroFit 2 Pro 延續 Anker 在 AeroFit 系列上使用過的可調式耳掛設計，但加入了「額外一級」調校。透過扭一扭的動作，可以令耳機更貼近耳朵，從而形成相對更好的貼合度以實現密封效果。配合耳塞端的設計調整以及每秒 38 萬次環境噪聲檢測，AeroFit 2 Pro 便成為了能即時調整降噪強度的開放式耳機。

廣告 廣告

而在音質方面，這款產品採用客製化振膜，官方說法是可帶來更深的低頻和更清晰的高頻表現。

Soundcore Boom Go 3i

同場加映掌心尺寸 Boom Go 3i 喇叭，可應急充電

Anker 今次亦推出新的便攜藍牙喇叭 Soundcore Boom Go 3i，定位偏戶外用途。其機身僅掌心大小，附帶掛繩，方便扣在背囊或露營裝備上。規格方面，Boom Go 3i 為 15W 輸出。內建 4,800mAh 電池，續航約 22 小時，緊急時更可反向為其他裝置充電。它的防護等級達到 IP68，在同級喇叭中屬較高水平。

售價及開賣時間

Soundcore AeroFit 2 Pro：US$179.99，預計 2 月開售。

Soundcore Boom Go 3i：官方未公布最終定價，預計介乎 US$65 至 US$80，3 月發售。

