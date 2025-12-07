開放性動脈導管 長期未閉合恐心臟衰竭

陳俊宇主任表示，別輕忽開放性動脈導管，長期未閉合恐致心臟衰竭。（記者蔡清欽攝）

台南一名出生兩週、體重3.5公斤的新生兒，因有明顯的心雜音，家長隨即帶往奇美醫院就診，檢查發現有一條約3.5mm的開放性動脈導管未閉合，造成左心室擴大、二尖瓣中重度閉鎖不全，伴隨心肌酵素上升與心臟功能下降，屬急性心臟衰竭，經進行心導管封堵術，手術過程約2個多小時即順利完成，術後恢復良好也未出現併發症，目前寶寶已5個多月大，生長發展良好，父母對於治療成果相當欣慰。

奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇表示，開放性動脈導管（PDA）為一條應該要閉合的血管，屬先天性心臟病的一種，發生率約千分之一，原本應該在新生兒出生數日內自動閉合的血管若未正常關閉，可能導致急性心臟衰竭、呼吸困難等炎併發症，若未能及早介入治療，長期下來，可能會造成更難處理的肺動脈高壓、心室肥厚，甚至引發心臟衰竭或猝死，屆時恐已錯失最佳手術時機。

陳俊宇說明，由於醫學科技的進步，對於診斷出的開放性動脈導管（PDA），目前多數已採用心導管封堵術來解決；相較於傳統的開心手術，心導管封堵術僅需在腹股溝處留下0.15公分的穿刺傷口，手術包含麻醉及準備時間，可在2小時內完成，術後不僅傷口小，復原時間較快，有效避免日後出現肺動脈高壓或猝死的悲劇。

陳俊宇提醒，若是孩子有心雜音，或是有暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或是心臟病史等，建議安排詳細心臟檢查，透過心電圖及心臟超音波檢查，為孩子的健康進行第一道把關。若有發現開放性動脈導管（PDA），建議施行心導管封堵術解決心臟問題，以免孩童日後逐漸出現肺動脈高壓、心室肥厚、心臟衰竭甚至是猝死，失去手術復原機會。

面對兒童先天性心臟病，家長的警覺與及早介入是關鍵。陳主任呼籲，一旦發現孩子有心雜音或相關症狀，應積極與醫師配合，安排必要的檢查與治療。