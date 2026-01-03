開放手機QR碼搭北捷、雙北公車 首日使用率不到1％

開放使用手機QR乘車碼搭車首日，實際使用民眾仍佔少數。示意圖，廖瑞祥攝



台北捷運及雙北公車今（1/3）開放使用QR CODE乘車碼搭車，民眾持手機點選電子支付工具，即可用「乘車碼」進站上車。然而大多數民眾仍習慣以實體卡片搭乘，使用手機乘車碼搭乘捷運與公車的民眾，都不到1％。

北捷、雙北公車今起可將手機當成車票，利用「交通乘車碼」或信用卡搭乘交通運工具。此方式支援8種電子支付方式，包括悠遊付、全盈+Pay、icash Pay、台新Pay、街口支付、玉山wallet、全支付及iPASS MONEY。

然而實際使用情況上，據《TVBS》報導，搭乘北捷的民眾許多人搞不清楚閘門上3個感應區，也有人不知道要掃描「乘車碼」，而非「支付碼」；統計至今天上午9時30分，捷運約14.5萬人次搭乘，使用QR CODE乘車碼僅547人次，佔0.4％。

另外，使用乘車碼搭乘公車的民眾也不多，據《中央社》報導，台北市公車聯營管理委員會執行長李建文表示，以大都會客運為例，截至上午10時僅20人掃碼乘車，佔整體乘客不到1％。

