開放機車直接左轉再掀熱議 交部：前提是能「安全地左轉」

在台南取消部分路段強制機車待轉、相關事故也隨之下降後，主張全面開放機車直接左轉的呼聲再起。對此，交通部今天(10日)引用2名學者最新的發文，強調前提是能「安全地左轉」，而且要因地制宜。

在台南市政府取消部分路段強制機車待轉後，一份國際期刊發現非死亡事故下降，隨即被台灣部分團體與民代引用，主張全面廢除機車兩段式左轉。

不過，身兼中華民國運輸學會理事長的台大土木工程系教授朱致遠10日發文指出，這項台南經驗是被「過度解讀」的交通數據，畢竟這只是針對台南特定地區的單向雙車道路段，而且並未取消兩段式左轉，只是「不強制」。此外，朱致遠也認為，該期刊並未考量道路的幾何條件、交通流量與交通工程，觀察時間也過短，因此要藉此讓全台開放機車直接左轉，恐有疑慮。

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與此同時，陽明交通大學運輸與物流管理系教授吳昆峯也在同一天發文強調，根據日本公安委員會的資料，96%的交通事故都和駕駛或行人「沒看到、看錯或想錯」有關，因此問題的癥結不在於能否開放機車直接左轉，而在於「如何讓左轉更安全」。

對此，交通部路政及道安司長吳東凌回應表示，非常認同兩位教授的觀點，尤其機車速度較快、體積小、容易遭到前車遮蔽，對機車騎士的保護也沒那麼周全，一旦左轉發生側撞時，對機車騎士的傷害也最大。因此對交通部來說，前提是要能「安全地左轉」，而且需因地制宜。吳東凌說：『(原音)重點應該就是機車左轉之後，我們的保護機制要設計地盡量去減少衝突點、盡量讓機車在安全的前提下左轉。就是「兩段式左轉」也是一個保護，基本上我們就是在消除那種側撞的風險；那如果有「左轉時相」，這個也是一種保護，只要道路的幾何條件或者那邊的車流量可以挪出一個時段來讓號誌有一個左轉保護，也是一個很好的做法。原則就是：有左轉保護就讓它轉。不過我還是強調就是「因地制宜」。』

吳東凌表示，為了降低機車傷亡事故，交通部將全面推動「機車左轉安全精進措施」，包括將左轉專用道與左轉保護時相列為路口改善的核心，期盼透過明確的號誌時段，從源頭消除車流交織的衝突，提升機車騎士的騎乘安全。(編輯：宋皖媛)