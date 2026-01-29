開放民眾徒手攀台北101？賈永婕：不可能 但這裡可體驗霍諾德視角

生活中心／賴俊佑報導

美國攀岩傳奇猛將艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)完成徒手攀登台北101挑戰，讓全世界看見台灣，台北101也趁勢行銷最頂層的Skyline天際線460場域，至於未來是否能開放其他攀登好手挑戰攀登台北101？台北101董事長今(29)日受訪表示，不會再有任何開放可能性。

霍諾德挑戰成功後，讓台北101曝光度大增，賈永婕預期接下來會有很多國際觀光客造訪。(圖／記者鄭孟晃攝影）

開放民眾徒手攀台北101？賈永婕：不可能

賈永婕表示，Skyline天際線460可以近距離仰望508公尺的塔尖，僅相差48公分， 高度體驗其實沒有差很多，如果有其他攀岩者想挑戰「不可能，攀爬台北101這件事到此結束」。

霍諾德攀爬台北101成功行銷台灣觀光後，賈永婕表示近期收到各種創意提案，像是裝置藝術或是在水舞廣場建造縮小版的台北101給民眾體驗攀爬，賈永婕表示，如有肖像權問題要經過本人同意，水舞廣場隸屬台北市政府要再評估可行性，不過賈永婕看到有網友製作AI模擬圖，小朋友攀爬縮小版台北101，賈永婕立刻發揮亞洲媽媽精神「太可怕！想叫他們下來」。

另外近期出現模仿效應，多位民眾偷偷攀爬台北101建築角落，賈永婕表示目前角落已拉起紅龍，呼籲民眾不要隨意攀爬台北101，若造成損壞會要求造價賠償。

賈永婕表示許多民眾不知道台北101有101樓觀景台和Skyline天際線460場域，台北101因為霍諾德挑戰後曝光度大增，預期接下來會有很多國外觀光客到訪，對台北101、台北市甚至台灣觀光都有助益，期盼讓全世界看到不一樣的台灣。

台北101表示，Skyline天際線460可以體驗霍諾德視野。(圖／記者鄭孟晃攝影）

體驗霍諾德視角！戶外觀景台距離塔尖只差48公分

台北101表示，台北101第101樓原先僅對國家元首與國際外交貴賓開放，長年被視為台灣最神祕、也最尊榮的雲端空間，隨著疫情後正式對外開放，立即成為台北101最熱門景點，台北101第101樓觀景台每日限量400席預約入場。

隨著霍諾德完成徒手攀台北101挑戰，Skyline天際線460再次掀起討論，不僅是最接近台北101塔尖之處，也是最貼近霍諾德登頂時的視角，國內外旅客可以沿著戶外高空步道漫步，360度無遮蔽、全視野欣賞大台北景色；台北101 Skyline天際線460 視天氣狀況對外開放，每日僅2個場次、每個場次20席預約入場。

