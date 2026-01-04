開放獵捕獼猴 學者：應審慎評估

為防堵獼猴侵擾，農民除透過防猴網罩、電圍網等措施，許多人也期盼能開放獵人適度獵捕，但學者認為，確實獵捕是控制野生動物數量的對策之一，然而台灣不同於其他國家有「商業獵捕、娛樂獵捕」，僅靠原民獵人協助，恐成效有限，甚至造成反效果，應多管齊下、透過科學方式審慎進行，才能達到抑制效果。

東海大學生命科學系教授林良恭指出，國外確實常態獵捕獼猴，然而台灣社會輿情與他國不同，很難「完全比照辦理」，比較可能實施的方法應為「個體性移除」，只針對行為較為異常、不怕生的猴隻進行獵捕，例如學會闖入家中的猴隻，就應該立即移除，避免其行為擴大到整個猴群，成為常態性危害。

台灣野生動物學會理事長裴家騏指出，獵捕不一定能減量，若缺乏科學監測與精準策略，反而可能因資源競爭減少，使存活個體健康狀況改善、繁殖率上升，導致族群數量不減反增，例如原本100隻的族群，若捕捉方式不當，可能在隔年成長為150隻，與管理目標背道而馳。

台灣獼猴共存推廣協會祕書長林美吟提到，人猴衝突的核心問題，並不在於獼猴數量多寡，而是棲地與人類活動高度重疊，獼猴在山區覓食後，發現農作物容易取得，便會反覆靠近農地，這是行為學與學習結果，而非族群失控。

林美吟質疑，若採取獵捕手段，是否能長期監測對族群數量與行為造成的影響，相關配套與評估都相當複雜，不是說抓了就能解決問題，應將重點放在民眾教育與資訊透明，並避免用負面標籤刻意貼在猴群上。