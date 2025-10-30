開放移工 解旅宿業6600人力荒

旅宿業長期面臨人力招聘困難，行政院昨日核定通過「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業引進外國技術人力。交通部觀光署說明，將開放外籍移工投入房務、清潔、櫃台、餐飲4個項目，目前國內旅宿業缺工約6600名，業者可依投保員工數的10％申請移工，最快明年第1季就能從菲律賓引進人力。

觀光署旅宿組副組長鄭憶萍表示，受缺工影響，業者表達希望進用移工，之前已透過僑外生留台、外籍實習生來台等方式補人，並持續與勞動部協調，最主要前提仍要保護本國勞工權益。據悉，勞動部預估最快明年第1季在菲律賓設立據點，優先引進菲國移工。

據調查，國內旅宿業缺工約6600人，引進的移工希望具備專業能力，最好有旅宿相關經驗、訓練或通過測驗，語言也要有基本能力，例如華語檢定A2。

觀光旅館公會全聯會祕書長卓倩慧表示，政府邁出開放移工第一步值得讚許，不過業界缺的是基層人員，不缺中階幹部。雖說能聘用中階人力來做基層的事，但一方面成本較高，二方面是若來的人沒有經驗，業者反而要多耗人力從頭教起。

卓倩慧建議，可由政府來主導一個專業訓練機構，從飯店找人負責培訓，若各飯店有人力需求，可向該機構申請，避免每家業者都要自行找人培訓、浪費基層人力。

卓倩慧強調，旅宿業面臨的不是缺人，而是缺穩定人力，隨著基本工資調整，愈來愈多人棄正職轉打工，因為打工可以賺得更多，人員流動快速才是造成人力缺乏的主因，她很擔心明年工資繼續漲，又會衝高一波離職率。