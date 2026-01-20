開放美國進口車零關稅？鄭麗君未正面回應：協議完整底定後會向各界說明

台美達成15%不疊加關稅協定，外傳美國進口車日後可能零關稅，引起討論。行政院副院長鄭麗君今（20）日被問及未來美國進口車是否零關稅，她表示，美方期待各國全面市場開放，在協議完整底定之後，會向各界來說明，完整的協議文本也會送交國會。



鄭麗君表示，其實美方在這次的談判，對各國都期待全面的市場開放，尤其台灣的貿易逆差是第6大國，也持續攀升中，所以的確也期待我方市場開放程度，不過我方也基於這個糧食安全、產業維護的能力等，來跟美方協商，在協議完整底定之後，會向各界來說明。



鄭麗君也說，有關行政流程的部分，在台美投資協定（MOU）及對等貿易協定（ART）2項協議簽署之後，如先前所承諾的，會將完整的協議文本送交國會，並且同時提出影響評估，依照條約締結法，若涉及國防、外交、財政、經濟利益等國家的事項，第3條、第8條及第12條都有相關的程序，外界可以來參考，相關流程一定是依法來進行。



總談判代表楊珍妮表示，美方要求全面市場開放對齊鄰近國家，汽車市場開放的降稅，都會這一大塊裡面跟美方進行協商，未來文本以及關稅減讓表，都會送給立法院就進行。



行政院長卓榮泰表示，誠懇的期待國會能夠在正確的資訊下，與行政院能夠對等的來談未來希望國會能同意的若干內容，換句話說，行政立法兩院必須再進一步真誠的合作，才能讓國家向前進，這次談判的基礎，已經讓國人稍稍的感到有一點進展，後續的協定政府會秉持同樣的原則，所以正確的資訊一定要請國會能夠完全的掌握，雙方才能有對等的關係進行行政立法有雙方面的合作，這種合作持續有效到最後完成之後，國家一定能夠跨步向前走。



