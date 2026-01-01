開放醫院成效顯著 苗栗市大千醫院元旦迎四寶 守護高風險孕婦平安分娩

迎接二0二六年到來，苗栗市大千綜合醫院昨一日早上喜迎四位元旦寶寶、三男一女，產房及嬰兒室洋溢著新生的喜?，為二0二六年的第一天增添了無限溫馨與祝福（見圖）。

接生其中三位元旦寶寶的林敬旺醫療副院長暨婦產科醫師表示，三位產婦皆採剖腹產方式分娩。其中二十七歲的林姓產婦本身就是元旦寶寶，因第一胎為剖腹產且此胎有妊娠糖尿病，因此選擇剖腹生產。此胎為男寶寶，預產期原為一月四日，她一直期盼寶寶能和自己一樣在元旦出生，原本擔心無法如願，沒想到寶寶十分貼心，耐心等到昨天才報到，成功實現母子同為元旦寶寶的美好心願。

另一位四十歲的田姓產婦同樣生產第二胎，過去曾因子宮外孕接受腹腔鏡手術治療，後因高齡不易受孕，在門診接受排卵藥物治療後才順利懷孕。由於產婦本身有雙角子宮及子宮肌瘤問題，屬於高風險妊娠，所幸在醫療團隊悉心照護下順利產下女寶寶。

值得一提的是，為提供完善的生產制度、守護產婦與胎兒安全，衛福部於二0二一年七月推行「開放醫院」周產期照護模式，讓在診所接受產檢的孕婦能在醫院生產，獲得更完整的醫療資源。大千是衛福部核定的三家開放醫院之一，而上述兩位產婦皆在竹南診所接受產檢，於大千綜合醫院生產，透過開放醫院模式獲得連續且完善的醫療照護。

面對少子化現象，為鼓勵生育，大千綜合醫院生殖醫學中心主任暨婦產科醫師劉榮啟特別分享，政府已公告不孕症試管嬰兒補助全面升級，未滿三十九歲者首次最高可獲十五萬元補助，同時新增醫療性生育保存補助，協助癌症病人減輕凍卵、凍精的經濟負擔。

截至中午前，大千綜合醫院已接生四位元旦寶寶，三男一女，三位剖腹產、一位自然產，目前還有一位待產中。