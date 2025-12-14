開放陸客 打開全球觀光市場

大陸積極將旅遊與文化結合，帶動文創產業崛起。圖為著名導演張藝謀團隊創作的《印象西湖—最憶是杭州》山水實景秀。（黃如萍攝）

「若有百萬陸客來台，增加500萬國際旅客來台就不是難事，因為這顯示台海局勢穩定，到台灣旅遊是安全的。」中華兩岸旅行協會理事長許晉睿說，這一兩年國際媒體一再宣傳台海局勢緊張，國際觀光客擔憂而不敢來台，所以千萬旅客來台目標始終無法達成。「開放陸客的著眼點，不該只是看到陸客市場，應面向全球，大陸市場只是其一，但它卻可以解決其他市場問題。」

為了吸引國際觀光客，觀光署普設駐外觀光單位，從12個駐外辦事處擴增到17個，還在西雅圖、阿姆斯特丹、雅加達、孟買、巴黎、溫哥華、菲律賓、雪梨等8處設立「台灣觀光服務分處」。這些新增的分處光固定支出就所費不貲，政府又沒有相對應提高預算，經費被稀釋，如何執行國際宣傳呢？而且這些地區一年能吸引多少國際觀光客呢？

觀光署統計，上述地區來台最多的美國人，一年來台不超過60萬，這還包括很大比率的商務客。

另政府也對東南亞國家提供14到30天免簽措施，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁說，至少10％是假借觀光名義來台後進行非旅遊活動，有些甚至從事色情工作，南、北各待一周剛好兩輪14天。太子詐騙集團也多次持觀光簽證往來台灣和柬埔寨。

許晉睿指出，不同市場無法替代，美化數字來替代市場實際需要，生意人根本不吃這一套。若政府禁止兩岸旅遊團相互交流，目的是讓兩岸人民提高相互厭惡感，顯然這個目標沒有達到。政府把大陸列為橘色警示區，提醒國人避免非必要旅行，禁止組團赴陸旅遊。然以民國113年為例，出國1600多萬人次，赴大陸旅遊404萬人次，在政府層層警示管理下，每4個人出國就有1個人選擇去大陸觀光旅遊。

「陸客團是個藥引子！」世新觀光系副教授陳家瑜表示，曾經來台交流的大陸教師念念不忘說，「那天到達九份已經很晚了，民宿主人端了一晚熱騰騰的湯圓給我暖暖身，這是此生最難忘的宵夜。」小紅書也多次談到台灣旅遊不可思議的溫暖感受，這就是最好的外交力。陸客、陸生在台灣，大陸官方如何對台動武？一名陸生來台，父母多會在學生報到時或畢業時來台，就學期間，親朋好友也會來台觀光，具倍數觀光效益。

陳家瑜說，陸客開放來台，不僅讓國內數萬名華語導遊馬上有工作，旅館、旅行社、餐廳、伴手禮等相關行業有了商機。業者估算，觀光旅遊關聯性產業高達100多種。

陳家瑜指出，陸客市場很大，很多年無法來台，稀缺性效應，加上兩岸語言通，交流門檻低，解除禁團令，將可吸引大量旅客來台，考量台灣軟硬體設施接待能量，可以從開放縣市、人數及目的地進行調控，如同當年開放陸客團來台，先開放上海等城市，每天限量一至五千人次。

蕭博仁說，旅行業只期待兩岸活動能導回正軌就好，兩岸還是要交流，才能有對等尊嚴。

前觀光局長賴瑟珍指出，兩岸旅遊交流是一把和平的鑰匙，這把鑰匙也是開啟台灣通往國際市場、開拓更多客源與商機的敲門磚。兩岸關係嚴峻引來國際媒體台灣可能兵凶戰危的報導，大大削弱了觀光單位在國際宣傳推廣的效益。