即時中心／綜合報導

立法院衛環委員會今日排定審查《人工生殖法》修正草案，雖然修法內容並未納入社會仍高度歧見的「代孕」相關條文，但仍引發朝野立委激烈交鋒。對此，衛福部次長林靜儀今（8）日在臉書發文指出，代理孕母制度一旦開放，所涉及的利益衝突與醫療倫理問題極為複雜，絕非簡化為「當事人同意」即可解決。

林靜儀先從婦產科醫師的臨床經驗切入，請社會大眾思考，若代孕制度成立，委託夫妻是否可以基於「對孩子好」為由，要求代理孕母配合特定飲食內容、生活方式、保健品或補品攝取，甚至要求晚上九點前就寢、獨立居住於安排好的旅館，避免與其他男性接觸，限制網路或電視的使用時間與內容，或指定聆聽特定音樂、宗教內容等。

廣告 廣告

快新聞／代孕未入法仍爆戰火！林靜儀揭背後「無解難題」

衛福部次長林靜儀。（圖／民視新聞資料照）

她進一步指出，若代理孕母因健康或疾病因素，需接受流感疫苗、止痛藥、感冒藥、牙科治療、X光檢查，甚至盲腸炎手術時，是否需要經過委託夫妻知情或同意？醫療同意書又該由誰簽署？這些在現行醫療體系中看似理所當然的病人自主權，在代孕情境下卻可能產生根本性的衝突。

同時，林靜儀也提到，當委託夫妻與代理孕母對於遺傳疾病風險的認知或看法不同時，究竟由誰決定是否進行抽血、羊膜穿刺，或選擇哪些遺傳疾病檢查？是否要進行癌症基因、罕見疾病基因，甚至與身心障礙相關的基因檢測？一旦檢查結果出現爭議，權責歸屬恐難釐清。

林靜儀質疑，若在遺傳疾病檢查或超音波檢查中，發現有特定疾病的不確定風險、輕微唇裂、疑似生殖器異常，或可矯正的先天性心臟病，當委託夫妻與代理孕母意見相左時，最終決定權究竟在誰手中？

接著，林靜儀表示，即便沒有必須手術的醫療指徵，但若委託夫妻要求自費剖腹生產，產科醫師又該聽誰的？她強調，現行醫療實務是依專業標準，基於「不傷害原則」與「病人知情同意」，尊重孕產婦的醫療決策，因為社會相信孕產婦會為腹中胎兒的最佳利益負責。但當孩子是「他人委託」，而非孕婦自身的孩子時，誰才有權主張「為胎兒做決定」，將成為無解難題。

最後，林靜儀直言，外界不應假設代理孕母能在制度下完全自由、自主地做選擇。她指出，光是在現有婚姻關係中，女性懷孕時，公婆、父母、親戚、鄰居、公司同事，往往都會對孕婦的飲食、作息、工作、使用3C產品、是否無痛分娩，甚至生產方式提出各種干涉與意見。當肚子裡懷的是「別人委託的寶貝」時，代理孕母是否還有不被干涉、真正自主抉擇的可能，值得社會嚴肅面對。





原文出處：快新聞／開放「代孕」爭議大 林靜儀揭難題：剖腹生產誰說了算？

更多民視新聞報導

代孕納入《人工生殖法》？沈伯洋憂1事發生：讓更多人對婚姻卻步

拚1/31畢業？為人工生殖法拜會老柯 陳昭姿：半夜沒睡覺改出一版

立院交鋒！吳沛憶轟「陳九條」 主張《人工生殖法》與代孕脫鉤處理

