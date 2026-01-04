開新節目「總統鏡來講」突喊卡！ 陳水扁臉書爆這長官阻擋

〔記者王俊忠／台南報導〕前總統陳水扁日前原本預告，2025年底12月28日主持「有夢上水」廣播節目專訪跨海通緝犯彭文正後，是此廣播節目的最後一集，並將轉戰《鏡新聞》主持「總統鏡來講」新節目，首集將在今年1月4日播出。但陳水扁今天在臉書發文說，因行政院長卓榮泰下令不准播出，否則要抓阿扁回監，無奈讓大家失望了！

今年1月2日，陳水扁在臉書粉專預告阿扁來了！1個史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量，「總統鏡來講」於每週日上午10時在《鏡新聞》線上播出，並且在1月4日上午10時首播。

廣告 廣告

但今天上午，陳水扁在其臉書粉專po文表示，原定今年1月4日首播「總統鏡來講」新節目，雖然NCC放行鏡新聞可以線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話聯絡證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，對於期待阿扁主持「總統鏡來講」的朋友，他感到抱歉、讓大家失望了！

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

綠委連署提案修「兩岸條例」！改「台灣與中華人民共和國」、刪除「國家統一」

獨家》中共恐嚇沈伯洋！曝光住家和工作地點衛星照 我國安部門痛批跨國鎮壓

拿洲際飛彈打台灣?賴士葆喊中國有「1500具長程發射器」 網酸：軍盲

