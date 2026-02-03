開春保障怎麼補？善用富邦人壽 APP 重整個人保障藍圖





▲下載登入富邦人壽APP檢視保障項目，銜接開春保障新局；年輕、成家、屆退保障需求強化大不同，保單資訊兩項目易忽略 。（圖／富邦人壽提供）

隨著農曆新年將近，民眾在回顧過去一年生活與職涯成果之際，保險保障也需要與時俱進，同步檢視並因應人生階段強化缺口。富邦人壽鼓勵保戶定期檢視保障，下載並登入全新富邦人壽APP，用更貼近保戶生活場景情境分類11項保障內容，包括自然身故、意外身故、癌症身故、住院醫療、意外醫療、手術醫療，以及國人近年關注度最高的癌症醫療、癌症身故、失能扶助等保障額度，若有缺少的保障內容則會以灰階呈現，透過視覺化分類讓保戶更簡單、直覺快速掌握保障類型。

全新富邦人壽APP以「簡單‧貼心‧隨行」升級三大使用體驗，提供便捷的保單查詢、變更與線上申辦借款、幸福more健康生活三大服務，更是保戶初步檢視保單的數位工具之一，建議可從「人生階段」、「風險缺口」及「保障結構」三大面向，檢視保單資訊是否更新，以及自身保障是否充足，同時也提醒，隨著醫療科技進步與自費醫療比例提高，民眾早期投保的保障內容可能已不符現今醫療型態，透過富邦人壽APP定期檢視保障額度與理賠條件是否足以因應實際需求。同時，富邦人壽APP內整合了幸福more服務，透過健康知識、生活化互動培養健康習慣，讓健康成為日常的幸福。

年輕、成家、屆退這樣補 從家庭現金流變化檢視保費負擔

富邦人壽建議， 年輕族群 可優先強化醫療與意外保障，降低突發疾病或事故對財務的衝擊； 成家族群 應同步檢視壽險及重大傷病保障，確保家庭主要經濟支柱若發生意外時，家人仍能維持基本生活品質；而 接近退休或已退休族群 ，宜著重退休金流與長期照顧風險，避免高齡醫療照護支出侵蝕退休資產。

此外，民眾也可以趁年初檢視保費支出與家庭現金流狀況，若生活型態或家庭責任已有改變，可適度調整保障內容，讓保費負擔維持在可長期承擔的範圍內，建構全方位風險防護網。

保單資訊兩項目容易忽略檢視 富邦人壽APP即時申請辦理變更

富邦人壽提醒保戶自己保單健檢時，除檢視保障內容外，也需同步檢視確認保單基本資料是否正確，特別是過去一年如有以下兩種情境發生，包括： （一）搬家或戶籍地址異動 ，可能會影響保費繳交或催告通知無法送達，影響保單效力。 （二）信用卡換卡、效期更新，或銀行帳戶更換 ，未即時更新保費繳交方式，亦會影響保單效力。透過全新富邦人壽APP可方便查詢相關資訊，保費繳納時間也有通知提醒，進一步開通交易權限，亦可透過富邦人壽APP快速辦理變更，輕鬆又方便，以確保後續服務不受影響。

把握新春團聚時刻，APP成功登入就有機會抽中iPhone 17 Pro、Airpods Pro 3、千元mo幣，詳情請見抽獎活動頁詳細說明。全新富邦人壽APP以保戶個人化視角出發，一組帳號即可開通四種權限，其中開通幸福more權限的用戶，可從遊戲化任務促進健康生活、提升保險知識，以積分兌換mo幣，用於momo購物網、台灣大哥大電信等生活消費，陪伴大家健康開心過好年。

