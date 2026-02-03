開春房市買氣增 房仲喊虛胖

台南房市一月買氣相較去年增幅大，主要受惠交屋潮發酵，重劃區買盤撐。圖為永康房地產。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

今年開春首月移轉數據出爐，住商機構統計六都地政局資料，六都一月買賣移轉棟數約一萬八千多棟，月減百分之八點三，年漲兩成八。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，今年一月有完整工作日，相較去年春節一月底開始，工作天數少，導致與去年同期相比增幅大，其實是「虛胖」現象。而台南年增四成八，主要是交屋潮發酵，重劃區買盤撐。

根據六屋地政局統計，全數呈現月減衰退趨勢，台南市二０四一棟，月減百分之一點四，年增近四成八，月減以新北市幅度最大，年增率部分，台南市則近四成八居冠，新北次之。

廣告 廣告

賴志昶分析，一月六都買氣與上月相比全數下滑，主因是去年十二月為傳統房市旺季，建商趕在年底前交屋，墊高去年底移轉棟數基期，邁入一月後，交屋量稍歇，加上打房政策持續發酵，自住客觀望心態濃厚，導致交易量能下滑。

針對台南、新北出現驚人年增幅，他補充，除工作天數差異外，台南近期受惠於南科周邊熱區，如永康、歸仁區，持續有新建案交屋挹注，支撐基本盤；新北市則因板橋、三重區等第一環行政區重劃區進入交屋高峰期，數據表現相對亮眼。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，一月買氣數據漂亮，然央行信用管制措施未見鬆綁，房貸水位緊繃難解，景氣變數仍多，交易量多來自剛性需求與預售屋交屋支撐；展望今年，春節和二二八長假到來，預估下月移轉棟數將面臨大幅修正，真正考驗將於第一季末至第二季登場，若價格未見明顯修正，或政府打房未見鬆綁，買氣恐難成長，房市預估仍將處於「量縮價盤」格局。