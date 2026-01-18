開春搶才熱 北市徵才 釋1432職缺

北市釋出1432職缺。（台北市就業服務處提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市就業服務處十八日表示，於一月二十日至二十三日舉辦徵才活動，邀集三十一家企業，提供一千四百三十二個職缺，涵蓋製造、建設、餐飲、零售等多元產業，適合轉職或尋找短期工作的民眾。

本週職缺亮眼，如統一速達二百零五個、米塔集團一百六十個等，企業人資現場面試，求職者可即時展現實力。短期工方面，台北花卉產銷招募七十五名工讀生，時薪二百一十至二百三十元；新東陽最高三百元；統一速達招募一百二十五名短期助理，時薪二百二十元，另有夜班津貼。

此外，月薪四十Ｋ以上的職缺也不少，如維熹科技會計專員四十Ｋ起、台北花卉產銷工務專員四十二Ｋ起等，長照產業需求也高，曜玥居家長照照顧服務員薪資可達六十Ｋ。