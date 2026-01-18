開春搶「才」！北市企業釋出1432職缺 月薪最高60K

台北市就業服務處開春送上就業大禮！自1月20日至1月23日，邀集31家優質企業，在北市七個就服站舉辦現場徵才活動，橫跨製造業、營建工程、餐飲旅宿、批發零售、汽車貨運及居家長照等多元產業，一口氣釋出1,432個工作機會！

台北市就業服務處開春送上就業大禮！自1月20日至1月23日，邀集31家優質企業，在北市七個就服站舉辦現場徵才活動。（圖／北市府提供）

本週徵才陣容亮眼、職缺數量驚人！像是「統一速達（黑貓宅急便）」205個、「米塔集團」160個、「雲雀國際」146個、「全家便利商店」120個、「微笑單車（YouBike）」開出110個職缺、「貳樓餐飲」90個，以及「台北花卉產銷」78個職缺等，現場皆由企業人資親自坐鎮，讓求職者能直接面對面應徵、即時展現實力。

因應春節需求，短期打工機會同樣火熱。「台北花卉產銷」招募節前短期工讀生75名，時薪210至230元；「新東陽」徵搖元宵短期工讀生10名，時薪最高300元；「統一速達」則招募春節短期時薪集配助理與工讀生共125名，時薪220元（基隆地區215元），另有晨間理貨人員時薪200元，夜間時段還加給每小時42元夜點津貼，想趁年節快速累積收入的朋友千萬別錯過。

此外，本週也釋出大量月薪40K以上的優質職缺，展現企業攬才誠意！包括「維熹科技」會計課資深專員40K起、「台北花卉產銷」工務專員42K起、「大都會汽車客運」駕駛長45K起、「統一速達」業務主任／宅配員42K至60K、「YouBike」夜間調度及維護專員44.6K至49.6K；餐飲與零售業方面，「雲雀國際」、「貳樓餐飲」、「台灣無印良品」、「萊爾富」、「全家便利商店」等也紛紛祭出40K上下甚至更高的薪資條件。長照產業同樣需求殷切，「曜玥居家長照」照顧服務員薪資上看60K，歡迎有心投入照護工作的朋友加入。

本週徵才廠商有維熹科技、北大消防安全設備、米塔集團、貳樓餐飲、漢記(朱記餡餅粥)、雲雀國際、三商餐飲、馥餘實業(西雅圖極品咖啡)、台灣無印良品、十計企業社(統一超商臨沂門市)、全家便利商店、萊爾富、新東陽、良品嚴選(洪瑞珍三明治)、統一多拿滋、好好生活家居家具、台北花卉產銷、台灣睛姿(Jins)、棉花田生機園地、東棧商旅、大都會汽車客運、統一速達(黑貓宅急便)、微笑單車(YouBike)、棋勝汽車集團、錢櫃企業、聯合醫院(忠孝院區)及湘寓蒔光、馨瀅、長安健照、辰逸、曜玥多家居家長照機構等共31家企業，產業多元、選擇豐富。

徵才活動地點及時間，整理如下：

1月20日下午2時至4時

內湖就服站(維熹科技、西雅圖極品咖啡、好好生活家居家具、台北花卉產銷)、北投就服站(微笑單車、湘寓蒔光居家長照)西門就服站(全家便利商店)

1月21日下午2時至4時

西門就服站(新東陽食品、馨瀅居家長照)

1月22日下午2時至4時

信義就服站(雲雀國際、貳樓餐飲、棋勝汽車集團、聯合醫院忠孝院區、錢櫃、台灣睛姿、統一多拿滋、黑貓宅急便、台灣無印良品、萊爾富、微笑單車YouBike、朱記餡餅粥)、南港東明就服站(棉花田生機園地、全家便利商店、長安健照居家長照)、艋舺就服站(洪瑞珍三明治、全家便利商店、辰逸居家長照、曜玥居家長照)、景美就服站(東棧商旅、三商餐飲)

1月23日下午2時至4時

西門就服站(米塔集團、大都會汽車客運)、景美就服站(北大消防安全設備、統一超商臨沂門市)

