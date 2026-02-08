開春最強寒流來了！全台急凍 北北基桃低溫下探6度

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今（8）日在臉書指出，2026年開春最強寒流持續影響全台，北部與宜蘭受華南雲系及東北季風影響，天氣濕冷，體感溫度下探10度以下，入夜後轉為乾冷並出現輻射冷卻。今晚至明晨北北基桃低溫約6至9度，通勤族須嚴防低溫。中部日夜溫差大，夜間恐跌破10度，農民需防作物凍傷。南部白天回暖但早晚偏冷。預估週一起逐步回溫，情人節天氣穩定晴朗。

北台濕冷轉乾冷 清晨恐跌破個位數

廖于霆指出，清晨台北測站雖仍維持在10度以上，但氣溫呈現緩步下降趨勢。受華南雲系與東北季風雙重影響，北部與宜蘭地區目前維持濕冷天氣型態，雲量偏多且伴隨間歇性細雨，體感溫度普遍落在10度以下。雖然今日午後降雨可望趨緩，但隨著乾冷空氣南下，夜間將進一步出現輻射冷卻效應。

接著，廖于霆預估，今晚至明日清晨，北北基桃低溫約落在6至9度之間，部分空曠地區不排除更低，提醒週一一早通勤、通學族務必加強防寒。

快新聞／開春最強寒流急凍全台 北北基桃低溫下探6度

今日亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

中南部日夜溫差大 農作物防凍要注意

同時，廖于霆表示，中部地區以多雲天氣為主，清晨低溫約11至13度，白天在短暫日照加溫下，高溫可回升至13至14度，但夜間同樣有10度以下低溫發生機率。廖于霆提醒，強風加上低溫，農民需留意作物凍傷風險。

至於南部與東半部，廖于霆則指出，能感受明顯的日夜溫差。高雄、屏東目前氣溫約15至17度，白天高溫可達21度左右，但寒流南下仍帶來涼意。花蓮、台東局部地區有短暫陣雨，氣溫約13至16度，沿海風浪偏強，建議民眾避免海邊活動。

快新聞／開春最強寒流急凍全台 北北基桃低溫下探6度

今日亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

下週逐步回暖 情人節天氣看好

廖于霆分析，這波寒流將自下週一白天起逐漸減弱，未來一週全台可望進入為期三至四天的回暖期。下週二至下週五受高壓迴流影響，各地氣溫穩定回升，白天高溫有機會來到23至25度，但日夜溫差仍大。下週五情人節天氣目前預測穩定晴朗，直到週日才有下一波弱冷空氣影響。

最後，廖于霆也提醒，低溫特報期間，請務必關注長輩與心血管族群的血壓變化，並在室內使用電暖器時注意通風與用電安全。

快新聞／開春最強寒流急凍全台 北北基桃低溫下探6度

下週一台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）





