開春第一撞！王陽明路口追撞前車 發文道歉：會負責到底

（記者許皓庭／綜合報導）藝人王陽明在 2026 年元旦驚傳交通意外。他在昨（4）日公開坦承，於新年第一天在路口因起步疏忽，不慎追撞前方車輛。王陽明對此深感自責，並在社群平台發布短片說明事發經過，多次強調會承擔所有責任，並向受影響的當事人誠懇道歉。目前雙方已順利達成和解，所幸這起「開春第一撞」並未造成人員受傷，僅有輕微車損。

圖／藝人王陽明在 2026 年元旦驚傳交通意外。他在昨（4）日公開坦承，於新年第一天在路口因起步疏忽，不慎追撞前方車輛。（翻攝 sunnyboyyy Instagram）

根據王陽明釋出的短片紀錄，這起碰撞事故發生於紅綠燈路口。他還原當時情況指出，號誌燈由紅轉綠後，他因誤認前方車輛已向前駛離，便順勢踩下油門起步，導致車頭直接撞擊前車車尾。王陽明坦言，在新年首日就遭遇事故讓他心情「感覺真糟」，但他選擇不逃避、不推卸，並強調面對錯誤是成人的責任，必須正面應對現實並妥善處理。

圖／根據王陽明釋出的短片紀錄，還原當時情況指出，號誌燈由紅轉綠後，他因誤認前方車輛已向前駛離，便順勢踩下油門起步，導致車頭直接撞擊前車車尾。（翻攝 sunnyboyyy Instagram）

事發後，王陽明隨即下車與當事人溝通，並在影片中特別感謝對方車主的體諒與友善。他透露雙方已經達成和解協議，並在徵得對方同意後，將這段記錄發布在網路上，除了作為自己的警惕，也希望能提醒社會大眾注意行車安全。王陽明在影片中多次表示「不好意思造成你們的麻煩」，對於自己的一時疏忽感到相當過意不去。

王陽明感嘆，新的一年以這種插曲開場雖令人不適，但也笑稱「這或許是一種緣份」。他慶幸雙方車主均平安無事，且車輛在檢查後確認僅有輕微傷痕，並無大礙，算是有驚無險。王陽明最後向粉絲報平安，承諾會將後續責任負責到底，並呼籲網友新年上路務必多加留意路況，共同維護交通安全。

