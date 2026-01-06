開春一次到位 台數科整合寬頻與影音 新年省錢過好年

新春升級台數科，享電視0元看到飽。(圖片來源/台數科)

隨著數位生活型態日益普及，高速穩定的網路與多元影音內容已成為家庭不可或缺的基本需求。迎接新春到來，台灣數位光訊科技股份有限公司（以下簡稱台數科，股票代號：6464）正式推出 2026 年新春限定優惠方案，主打「新春換新網，有線電視 0 元看到飽」，整合光纖寬頻、有線電視與熱門影音服務，以高 CP 值的組合方案，讓民眾在新的一年輕鬆升級居家上網與娛樂體驗。

台數科表示，農曆春節前夕向來是家庭汰舊換新、升級居家設備的重要時刻，無論是長時間追劇、線上娛樂，或是遠距工作、線上學習需求，都高度仰賴穩定的網路品質。「新春換新網」方案正是回應用戶實際使用情境所規劃，希望讓消費者在通膨壓力下，仍能以更合理的價格，享有更完整、不中斷的數位服務體驗。

通膨時代「馬上省」，100M 光纖＋有線電視，千元有找一次搞定

本次「新春換新網」方案主打 100M 光纖上網繳 2 年加贈 6 個月，等同可使用長達 30 個月，換算下來平均每月最低僅 712 元，即可同時享有光纖寬頻、有線電視服務，以及 LINE TV VIP 30 個月的豐富影音內容。

台數科指出，以「多送半年」的優惠設計，讓用戶能實際感受到價格上的回饋，透過高速寬頻、穩定 Wi-Fi 與豐富影音內容的整合，讓網路不只是連線工具，更成為串起家中溫暖時光的重要橋梁。「新春換新網」方案正是回應用戶實際使用情境所規劃，希望讓消費者在通膨壓力下，仍能以更合理的價格，享有更完整、不中斷的數位服務體驗。

高速升級選擇更多，300M 方案同步推出，多裝置也順暢

針對對網速需求較高、家中多裝置同時上網的族群，台數科同步推出 300M 高速光纖方案，滿足高畫質影音串流、線上會議、雲端應用與遊戲等使用情境。即使在春節連假期間長時間居家，也能維持穩定流暢、不斷線的上網體驗。

所有方案皆 免收裝機費，不分新舊用戶，只要同時申裝光纖網路與有線電視服務，即可享有完整優惠內容，大幅降低換網與升級門檻，讓消費者更輕鬆做出選擇。

新春追劇「馬拉松」，軟硬體一次升級，全家都滿足

看準春節連假民眾「宅家追劇」的娛樂需求，台數科此次方案在影音內容上同步加碼升級。除有線電視頻道任你看外，凡申辦即贈送 LINE TV VIP 30 個月，贈送期間與合約走期（24 個月＋加贈 6 個月）完全同步，等於在合約期間內，熱門戲劇、綜藝節目與動漫內容都能隨選觀看，不必擔心追劇追到一半會員到期，讓新春追劇火力全開。

台數科也指出，LINE TV 於 1 月陸續上線多部話題新作，包含《有本事換你來做啊！》、《冒牌媽咪》、《榮耀家族》、《IGNITE》、《為親愛的我致上殺意》、《可以幫你算命嗎？》等熱門戲劇，題材橫跨各種類型，滿足不同年齡層觀眾的收視喜好，讓春節連假天天都有新劇可追。

此外，隨著 LINE TV 與 KKTV 持續進行平台整合，未來影視內容規模與使用體驗將持續優化，提供更豐富的內容選擇與多元觀看功能，進一步滿足家庭不同成員的收視需求。

在硬體方面，方案內含免費借用 4K 雙模機上盒 與 Wi-Fi 分享器，一台設備即可整合有線電視與 OTT 串流影音服務，讓客廳瞬間升級為家庭影音中心，無論長輩收看新聞、父母追劇，或孩子觀看動畫，都能輕鬆切換、一次滿足，全家團圓更添樂趣。

台數科指出，面對通訊產業快速演進與用戶需求多元化，集團將持續以「穩定網路基礎建設」為核心，深化寬頻服務、內容平台與智慧家庭應用的整合布局。透過高 CP 值方案與長期服務規劃，台數科期望在兼顧用戶體驗與營運穩健成長的同時，持續創造企業與社會的雙重價值。

「新春換新網」方案正是台數科於 2026 年開年所推出的重要里程碑，展現集團在通膨環境下，仍以用戶需求為優先、持續回饋市場的經營承諾，為未來數位生活發展奠定更穩固的基礎。

