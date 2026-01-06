開暖氣扛不住？變電箱連續爆炸 千戶斷電

高雄市三民區一處供應當地主要用電的大型變電箱，於深夜時段突然發生故障，現場傳出連續爆炸聲響並冒出濃煙。（圖／東森新聞）





高雄市三民區一處供應當地主要用電的大型變電箱，於深夜時段突然發生故障，現場傳出連續爆炸聲響並冒出濃煙，強大威力導致變壓器損毀及電纜燒斷，不僅造成周邊路燈全滅，更波及約1,100戶民宅無預警停電，不少驚魂未定的住戶紛紛外出查看。



警消獲報後迅速趕抵現場，對高溫的變電箱進行大量射水降溫，待現場狀況穩定後，交由台電人員進行檢修。目擊民眾心有餘悸地表示，當時聽到宛如放鞭炮般的「砰砰」連環巨響，一度還搞不清楚發生什麼事，就被巨大的聲響嚇壞。

受影響的當地住戶也回憶道，事發時正在家裡看電視，起初發現電燈閃爍不穩，原以為只是燈泡故障，沒想到隨後傳來一聲巨響，家中頓時陷入一片漆黑，這才驚覺大事不妙；也有居民指出，事故當下不僅住家停電，連街道上的路燈也全部熄滅，現場一片混亂。



台電方面說明，該處變電箱位於三民區建國三路、三民街及中庸街一帶，是當地主要的供電設備。此次事故造成變壓器故障與電纜燒毀，經台電人員緊急採取隔離故障區間及轉供作業，已於事發後20分鐘內優先恢復800多戶供電，其餘受影響戶數也於6日中午前全數復電。台電強調，未來將持續強化變電箱設備的檢修與維護，以降低類似爆炸故障的發生機率，確保供電穩定。

