開暖氣「降1度省電15%」！專家曝最佳溫度 吹整天不怕電費狂飆

生活中心／朱祖儀報導

專家建議，暖氣可以開18至20度。（示意圖／資料照）

台灣進入冬天之後，冷氣團一波接著一波襲來，不少人在室內紛紛打開暖氣禦寒，但怎麼吹才省錢又健康？美國能源部及澳洲維多利亞州能源部門的研究顯示，溫度最好設在18至20度之間。胸腔暨重症醫師黃軒也指出，屋內溫度不是愈高愈好，溫差太大可能要人命。

美國能源部建議，民眾白天的暖氣可以調至20至21度左右，睡覺及外出的時候再用遙控器將溫度調低，室內外溫差越小，整體暖氣費用就不會太高。澳洲維多利亞州能源部門則指出，因為給整棟房子供暖的成本很高，開啟暖氣的時候，若沒有要去其他房間，可以把門關起來，只替客廳或常用的房間提高溫度。

廣告 廣告

澳洲維多利亞州能源部門也建議，暖氣溫度最好設定在18至20度之間，不僅可以保持室內溫暖，也能降低費用，溫度每提高1度，電費就會增加約15%。若想節省暖氣費，也可以密封門窗，避免外面的冷空氣跑進室內。

暖氣溫度非愈高愈好！溫差太大小心要人命

黃軒先前則在臉書提醒，碰到寒流猝死機率提高，但房間的溫度不是愈高愈好，根據研究，如果室內溫度經常保持在23度以上，室內外溫差過大，人反而會身疲力乏、容易頭暈腦漲，「溫差大於5度以上開始，愈來愈危險」，健康年輕者冬天在家且有保暖衣物下，「保持在18度」是較理想的室內溫度。

開暖氣還是冷？台電曝3招提升暖房效果

台電指出，如果開了變頻暖氣還是冷到發抖，建議要將出風口朝下，因為熱空氣會積在室內上方，空調可能會誤判室內已升溫，停止送出熱風，也可以替家裡裝上材質較厚的春聯，避免冷空氣往室內流動，還能搭配吊扇或循環扇，讓在上方的熱空氣加速下沉，也加快室內空氣循環的效率，提升暖房效果。

更多三立新聞網報導

到公司驚覺「只剩7人上班」！真實原因曝光 眾秒懂：這週剩更少人

沒吹冷氣「電費變更貴」！他怒揪1吃電怪獸 台電認證：沒用也耗電

小三數學「1897-392」答1500被扣分！老師曝正解 家長吵翻：有瑕疵

打趴淡水、九份！「1老街」被封全台最讚 在地人：美食幾乎不踩雷

