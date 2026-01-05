開暖氣、電熱毯還是冷？家事達人點出「這1台」是關鍵

生活中心／饒婉馨報導

氣象專家表示，這波冷空氣強度與前一波相近，但因天氣晴朗穩定，輻射冷卻效應將更加顯著，預估週三（7日）至週六（10日）清晨，本島平地最低溫可能來到5度以下。電商486先生對此指出，台灣冬天讓人不舒服的原因，通常都不是因為溫度低，而是因為濕度偏高而導致的，因此他強調比起電暖設備，除濕更重要。





冬天開暖爐、電熱毯耗電又燒錢！家事達人揭密「暖房關鍵1電器」：銷量超好

許多電暖設備都很耗電，而486先生點出冬季感到寒冷的真正原因。（示意圖／民視新聞）

家事達人486在臉書發文指出，電熱毯是許多怕冷族群常用的保暖好物，且屬於局部貼身取暖，不會讓整個空間溫度升高，相比較電暖器的話，電費也省很多。不過，其實造成冬季感到寒冷的主因是因為空氣濕度高，即便溫度不低，只要濕度偏高，體感溫度就會變低，因此需要透過除濕機降地空欺水分含量，並且就算不使用加熱設備，也會覺得整體變得更舒適、溫暖。

除濕機不只有防潮功能，更是冬天變舒服的一大重要電器。（示意圖／民視新聞）

486先生發現，很多人覺得「除濕機只有梅雨季才用得到」，但這個老觀念現在已經變了，除濕機不只能防潮、防霉，在冬天更是讓家裡變舒服的重要家電。隨著氣溫下降，問除濕機的人跟買氣都明顯增加。486先生建議，白天在家活動時可以開除濕機，先把空氣裡的濕氣吸走，這樣就不會感覺濕冷，再配上電暖器，房間升溫的速度會更快。到了晚上要睡覺前，改用電熱毯來溫暖被窩，這種局部取暖的方式，不只讓身體暖得舒服，也能在取暖跟省電費之間找到最好的平衡。





原文出處：冬天開暖爐、電熱毯耗電又燒錢！家事達人揭密「暖房關鍵1電器」：銷量超好

