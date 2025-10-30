開會不尊重、甩門嗆「黨都我在養」…詹凌瑀指黃國昌還執意廣設時力地方黨部：目的是養自家人馬和樁腳…錢燒完兩手一攤「要黨秘書長去借錢」

民眾黨主席黃國昌隨著養狗仔風波爆發，陸續被揭露過往在時代力量的黑幕，媒體人詹凌瑀今（30日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，已離開時力的創黨決策委員向她透露，黃國昌過去在時力不僅開會經常無故未到也不告知，在大家提醒的時候還嗆「黨都是他在養」，爆氣甩門、毫不尊重。她說，當初黃執意廣設地方黨部，害錢一下子燒光卻兩手一攤，更要黨秘書長去借錢付薪水，後續來看黃國昌當時一意孤行就是為了用黨的錢去養樁腳和自己的人馬。

廣告 廣告

詹凌瑀表示，自己跟一位創黨的決策委員很好，那名委員很早就看穿黃國昌、離開時力，並跟她說過黃國昌開會很不尊重大家，常常不到或遲到，這會議是固定舉行，不到也不會事先告知。



詹凌瑀說，有一次拖了半年黃國昌才終於來開會，大家請他以後還是要告知一聲、互相尊重，結果黃站起來咆哮嗆：「這個黨的錢都是我募來的，這個黨都是我在養的，你們憑什麼質疑我？」接著甩門就走。



詹凌瑀接續說，黃國昌決定在全台灣廣設黨部，這件事在黨內引起很大的討論，因為經費實在不多，有些人就認為要精準打擊，事實上當然可以走出都會區嘗試，所以有人說要做民調看看哪邊更適合設立地方黨部，但黃國昌執意要廣設。



詹凌瑀直言，廣設就是要砸很大一筆錢，但後續來看黃國昌的主要目的就是要養他的人馬，用黨的錢養地方樁腳、人馬，最終證明這樣的決策沒用，時力僅有部分縣市有機會，等於其餘地方都打水漂，有人提用客廳會、巡迴的方式去布局，黃國昌也不要。



詹凌瑀說，廣設的錢迅速花光後，黨部發不出薪水，黃國昌也是兩手一攤不處理，當時黃的好友、時力黨秘書長陳惠敏就去借錢、找上她好友，說是用她個人名義借錢，而她好友就直言是時代力量欠的錢，應該是用時力的名義來借。她批評，黃國昌如此自私，明明很有錢，卻不願意出錢幫時力付薪水，還要讓陳惠敏去借錢。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

更多放言報導

揭穿黃國昌時力「真面目」！？詹凌瑀曝2018抗議勞基法修法現端倪：帶人衝街頭超時工作、無加班費...惹怒金主再甩鍋給林昶佐

涉五星旗案、黃國昌再被爆索央廣機敏資料...詹凌瑀示警「小心匪諜就在你身邊」：檢調和國安單位必須追查黃背後真正勢力！