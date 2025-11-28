開會公布下屬患帶狀皰疹！台積電副理挨告 下場曝光

台積電一名林姓女工程師控訴，遭薄膜部門沈姓副理職場霸凌，並洩漏她罹患帶狀皰疹等醫療個資及隱私，還因此被同事在群組稱呼為「皮蛇」。沈姓副理被依違反個資法判刑2月確定，林女再求償82萬元，台中地方法院民事庭認定，沈洩漏林女疾病及個資侵權，判沈應給付10萬元，可上訴。

台積電一名林姓女工程師，控訴遭薄膜部門沈姓副理職場霸凌，還洩漏請假的醫療個資，台中地院判沈姓副理須賠償10萬元精神撫慰金。（圖／示意照片）

林女提民事訴訟指出，沈姓副理2021年在台積電廠房薄膜部門擔任副理，該部門當初以「女性工程師不須值夜班」為招募契約，沈卻擅自更改職務內容要求她值小夜班，還刻意安排她單獨值日班、刻意駁回加班單。沈還寄信給其他同事表示「請不要在00:00放她走」，信中刻意嘲諷、排擠及霸凌她。

林女表示，沈在公司通訊軟體開會時，洩漏她有帶狀皰疹的醫療個人資料給其他同事，就連自己抱病上班，也被當作態度欠佳、不適任。林女更指控，沈利用工作崗位與同事在群組中，對她集體霸凌，以廢物、肥、白爛、皮蛇、智障、白痴、笨、呆、豬,及怎麼沒被炸死等語，貶損其人格，甚至提及「真希望他媽知道他女兒這麼廢」，還想以不合理的工作量弄死她。林女依薪資損失、精神賠償，對沈求償82萬元。

沈姓副理抗辯稱，台積電按勞基法保障分娩女性不安排夜班，林女非分娩女性，排班也非因人設事，過去部門也有女性值小夜班紀錄，也沒有刻意刁難退件她加班單。沈表示，寄信是向同仁強調善意協助，而自己和同事相處融洽，用詞以平常詼諧口吻溝通。

沈男也說，提到林女帶狀皰疹是過失非故意，且提到病況，是避免他人受病毒傳染，危及公共安全，也否認有霸凌。沈稱加班單退件，僅是請林女提供加班詳細證據，提供詳細資訊後，已補齊加班費。至於信中用詞，乃因林女本來就與同事相處融洽，升任副理後並未產生隔閡，自然以平常詼諧口吻溝通。

台中地方法院民事庭審理後，法官認為沈男在線上會議，將林女醫療個資散布，侵害其權利，另外又洩漏她生理假、病假及就診資料及相關個資，侵害林女隱私權、資訊自主權及其他人格法益，且情節重大。

不過至於林女其餘控訴排班、工作刁難、職場霸凌部分，均認定不成立侵權，也認為其求償薪資損失無據。民事庭考量雙方學歷、收入及侵害程度等因素，判沈男應給付林女精神慰撫金10萬元。

