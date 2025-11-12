開架唇膏天花板都在這！3CE柔光小粉管、媚比琳鎖吻棒讓雙唇美到像天生好氣色

（圖／品牌提供）

從韓系柔光、鎖色水光到潤澤裸唇，這波開架唇膏新品話題滿滿！三大人氣開架品牌各自展現獨家配方與色感魅力，不論是素顏通勤還是約會出遊，都能找到最對味的氣色關鍵。

3CE粉漾柔光潤唇膏：韓系淡顏裸唇天花板

3CE新作#柔光小粉管-粉漾柔光潤唇膏，以「一抹融唇」的輕柔質地掀起話題！結合雙重柔融科技與高濃度椰子保濕精粹，讓雙唇如被光暈包裹般透亮潤澤。

3CE粉漾柔光潤唇膏3.2g／580元（圖／品牌提供）

九款色調橫跨裸棕、珊瑚橘、莓果紅，不論冷暖膚色皆能駕馭，#30「梨花大_肉桂卡布」散發知性氣息，#34「梨泰院_醉薔薇」則添一抹微醺女人味；搭配粉霧質感外殼與甜甜圈膏體造型，延續3CE的俐落美學，輕鬆描繪、零失手，堪稱柔光裸唇代表。

主打色的#30、#32、#34、#38，都是很好搭配的百搭色。（圖／品牌提供）

能完美貼合唇形的甜甜圈膏體設計，不用看鏡子也能放心描繪出細緻妝效。（圖／品牌提供）

媚比琳NO.1鎖吻棒新色：甜點系鎖色奶油唇

媚比琳熱超人氣的#鎖吻棒，以超持久水光質地稱霸開架唇彩榜！三層「水光鎖色成膜科技」能同時鎖色、鎖光、鎖水，實現16小時不沾杯妝效，質地輕盈卻高顯色，富含蘆薈與維他命E長效潤澤不卡紋。本季以「絲絨甜點」為靈感打造兩款限定色—#275玫瑰可麗露帶可可酒紅氣息，知性又耐看；#280薔薇馬卡龍則以柔粉薔薇詮釋溫柔奶油光澤，無論通勤或約會都能展現甜而不膩的冬季唇色魅力。

媚比琳超持久水光鎖吻唇釉4.2ml／499元（圖／品牌提供）

曼秀雷敦持久水光潤唇膏：偽素顏女孩的亮澤秘密

僅在好市多獨賣的曼秀雷敦持久水光潤唇膏，固體唇釉質地以雙層顯色科技打造內透外亮的光澤唇感，並搭配六種植物精萃油(角鯊烷、荷荷芭油、摩洛哥堅果油、酪梨油、乳木果油、橄欖果油)，長效保濕不卡紋。採組合方式販售，一組內含「裸粉奶茶」與「嫩粉珊瑚」兩色，素顏擦上也能氣色滿分，是通勤女孩的「日常提亮神器」。

曼秀雷敦持色水光潤唇膏4入組，全台僅在好市多獨家販售。（圖／品牌提供）

貼心提醒！想要擁有美唇色 平日護唇也不能少

當然，如果想讓唇膏更顯色服貼、唇色更透亮，別忘了日常護唇保養也是關鍵！特別是氣溫驟降時，嘴唇沒有皮脂腺保護，更容易乾裂脫皮，這時候「唇膏前的打底」就靠經典護唇品牌Carmex小蜜媞來守護。

希望唇色更亮、唇膏更服貼？從每天擦上小蜜媞開始，就是最有效的美唇日常。（圖／品牌提供）

誕生於美國、擁有88年修護傳奇的小蜜媞，以綿羊油、蜂蠟、可可脂三大保濕成分聞名，能形成防護膜鎖住水分，一抹撫平唇紋，被譽為「唇熨斗」等級的修護神品！其中經典原味修護唇膏滋潤不黏膩，是好萊塢明星化妝包裡的長青款；而「經典小圓罐」則是許多女孩睡前都會拿來厚敷的「晚安唇膜」，隔天醒來唇瓣就會變得柔嫩有光澤。

Carmex小蜜媞經典原味修護唇膏／128元、經典圓罐修護唇膏／128元（圖／品牌提供）





