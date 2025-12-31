開架彩妝必買清單都在這篇！MAYBELLINE嘟嘟小粉管、1028濾鏡級飾底乳、INTEGRATE發光小奶瓶、Love Liner抗暈眼線一次整理！
現在的開架彩妝早就不是「便宜將就」，而是直接把質地、妝效與持久度一次拉齊。近期討論度最高的新品，從補擦不積線的水光唇，到不靠修圖也好看的底妝，再到一整天不暈的眼線筆，每一樣都有明確亮點，真的很值得入手。
MAYBELLINE新登場的「水嘟嘟蜜光潤唇膏」，有著開架市場少見的「越補越水」妝效！因為潤唇膏內添加西印度櫻桃萃取與玻尿酸，不只塗抹時質地滑順、不黏膩，還能實際改善乾裂與唇紋狀況。單擦第一層是清透水潤光澤，疊擦第二層開始就有明顯提氣色效果，即使補擦多次也不會卡唇紋或結塊，對於需要長時間在外反覆補唇妝的人來說非常友善。
除了產品本身很有特色，MAYBELLINE這次也特別邀請品牌好友韋禮安親自分享使用經驗，他提到會選擇這款潤唇膏的#02嘟嘟裸粉色在登台前使用，妝感不會過度厚重，卻能讓整體氣色看起來很好；同時他也會親自現身品牌將於1/10舉辦的見面會活動，只要在現場任購三支嘟嘟小粉管，前30名即可獲得限量親筆簽名小卡乙份，並享有近距離韋禮安舞台活動搖滾區入場資格，名額有限，建議大家請記好時間先搶先卡位！
底妝部分，1028的Dew Block!超保濕UV水潤校色飾底乳EX，將重點放在「校色＋保濕＋服貼」！質地偏水感乳液狀，延展度高，不會在肌膚表面結膜卡紋，淡藍、裸粉、柔膚、嫩紫的四色校色能實際修正暗沉、蠟黃或泛紅問題，讓後續粉底顏色更乾淨，光是單擦就能讓膚色看起來均勻，是那種妝前就先把膚況整理好的類型。
另外底妝控也不能錯過INTEGRATE高人氣的#發光小奶瓶-光透無瑕美肌粉底液！訴求高遮瑕但粉感低，利用獨家球狀粉體技術讓粉底薄擦就能輕鬆修飾毛孔與膚色不均，再加上內含積雪草與玻尿酸的養膚配方，妝感偏水光奶油肌，即使用指腹直接上妝也能服貼、不厚重。
眼妝部分，1028「時光機印花限量眼彩盤」主打實用配色與粉質表現，眼影粉體細、貼膚度高，霧面色不飛粉、珠光色服貼不顯眼皮紋路，日常單色疊擦就能完成完整眼妝。不管是大地摩卡色調的#喫茶館還是清新薄荷綠的#冰菓室，兩款色選都是以亞洲膚色為基礎設計，新手也不容易失手，真正能天天都派上用場。
想要眼妝一整天不暈，很多人會直接鎖定Love Liner！尤其這次它們推出的「隨心所慾超防水極細眼線筆」，筆芯為1.1mm× 2.2mm超極細橢圓設計，特別適合想描繪內眼線或眼尾收細使用，能同時兼顧細線精準度與手感穩定度，筆觸滑順、不拉眼皮，防水抗汗表現都很優秀，從早到晚線條仍然清楚，不怕出門太久變成可怕熊貓眼。
看更多 CTWANT 文章
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
瀏海一刷乖乖不塌、眼線畫歪也能秒修好！真正「有它差很多」的美妝小幫手4款推薦！
【可愛系美妝特搜】歐舒丹追光者盲盒、PAUL & JOE貓咪護唇膏、媚比琳x HELLO KITTY聯名粉潮全面洗版！
其他人也在看
35 歲逆生長！《逍遙》譚松韻維持「娃娃臉」超詳細保養秘訣：二次卸妝、泡腳消腫、眼周抗老養出好皮膚
陸劇《逍遙》譚松韻的凍齡保養法：二次卸妝與運動前一定要卸妝譚松韻認為保養中最核心的步驟就是卸妝。由於拍戲妝感厚重，若未清除乾淨會導致皮膚出狀況。雙重清潔： 她習慣在使用卸妝品後，再用卸妝水溫柔擦拭全臉，確保死角殘妝無所遁形。運動前準備： 運動時毛孔會打開流...styletc ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2026護唇膏推薦：10款夜間修護必備，BTS金泰亨、Jimin愛用款也上榜！
素唇想養成水嫩感，晚上的保養更關鍵嘴唇沒有皮脂腺，也不像臉部那樣能分泌油脂來保護，一到換季、熬夜、冷氣房就最容易乾裂起皮。加上唇部肌膚極薄、含水量又低，白天吃東西、說話時還會不斷流失水分，如果沒做好夜間修護，乾裂、唇紋、脫皮問題就會反覆上演marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 1
告別扁塌乾枯髮質！必收5款洗護神器推薦：韓女新寵BANANAL打造蓬鬆空氣感、atreat 專為染燙髮研發
BANANAL 強韌健髮系列來自韓國的專業香氛護理品牌 BANANAL，一直以來以高品質的原裝進口香氛深受年輕女性推崇。最新推出的「強韌健髮系列」，專為細軟及扁塌髮質設計，核心配方融合了 5 種胜肽、生物素與穀物水解蛋白，能有效強化髮絲韌性並改善扁塌問題。此系列採用韓國 pH...styletc ・ 2 天前 ・ 發起對話
2026唇膏推薦！專櫃到開架必收款，Armani、YSL、媚比琳最新唇彩一次看
Armani Beauty奢華柔紗訂製唇露Armani Beauty在2026年年初就推出重磅新唇彩-奢華柔紗訂製唇露，以「水唇紗」質地致敬秀場上的烏干紗裙材質，運用相同的空氣感，讓唇彩在上唇瞬間形成均勻細緻薄膜，輕盈如裸紗、薄透卻持色。小marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
開年就要變漂亮！2026最強保養禮盒登場，AQ、克蘭詩、資生堂下殺3折必搶
2026年初，為自己準備一份真正有感的保養禮盒1.黛珂AQ 將幸福感轉化為肌膚光采黛珂頂級系列AQ，向來以「心靈滿足，肌膚更美」為核心概念。研究發現，當情緒被溫柔照顧，肌膚狀態也會隨之提升。2026年初推出兩款20天完整體驗的迷你美肌禮盒，分別為追求光澤緊緻與明亮嫩...styletc ・ 4 小時前 ・ 發起對話
陳庭妮氧氣美肌秘密！雙膜法、按摩技巧全分享
熱愛戶外運動的陳庭妮，面對環境傷害與繁忙工作壓力，如何讓自己的膚況保持在最佳狀態？這次她把保養小秘訣都告訴我們了！造咖 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
2025美妝快閃店！Meovv Ella輕親唇膏、TIRTIR金泰亨氣墊好燒
2025最值得逛的美妝快閃活動！Ella同款M.A.C輕親唇膏推出快閃店、媚比琳推限量Kitty系列，還有金泰亨同款TIRTIR氣墊也首次在台灣開設快閃店！造咖 ・ 3 天前 ・ 1
全球四大頂奢保養新作！從 LA MER 抗皺安瓶到 Dior 依肯珍釀精華，揭秘讓時光倒流的奢華保養術
LAMER 創世紀原晶逆時抗皺安瓶以頂尖海洋科研締造護膚傳奇，專為「動態表情紋」與「靜態深層紋」打造的全新「創世紀原晶逆時抗皺安瓶」，作為抗老科技巔峰之作，延續品牌珍稀配方「原晶奇蹟活凝金萃TM」，以深海發酵能量活化肌膚、促進肌表紋理平滑、重現年輕光采。全新抗皺...styletc ・ 5 小時前 ・ 發起對話
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 24
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 8 小時前 ・ 1
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 12
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 12
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 27
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 36
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話