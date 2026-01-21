開架彩妝/保養熱賣榜出爐！I’M MEME唇頰水彩韓妞也愛、舒特膚x《恐龍的房間》聯名一上架就被掃光！

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

開架市場最近真的很熱鬧，不只彩妝櫃位輪替速度變快，保養與身體乳的補貨頻率也明顯拉高！而這些能在短時間內被大量帶走的品項，幾乎都有一個共通點—使用邏輯夠清楚、回購理由夠直接，也因此成為近期開架熱賣榜上的常客。

在臉部彩妝中，I’M MEME「我愛奶霜唇頰水彩」主打唇頰兩用與同色系妝感，在宛如奶霜抹醬般的霜狀質地中，加入了天然礦物泥吸附多餘油脂，再以乳油木果脂維持滋潤度，讓妝感不易結塊、也不顯乾紋，能在肌膚上快速推開並轉為柔霧妝效，只需一點點就能完成全臉氣色，對追求快速完妝又不想妝感過重的人來說，是實用度很高的開架選擇。

I’M MEME我愛奶霜唇頰水彩／390元（圖／品牌提供）

臉部保養方面，巴黎萊雅這組A醇PRO小臉精華水乳，之所以能快速站上銷售前段班的原因，關鍵在於把抗老需求拉回日常節奏！A醇PRO經穩定封存設計，搭配維他命C與緊緻胜肽，鎖定毛孔粗大與輪廓鬆弛，同時加入積雪草精萃與依克多因，降低刺激與乾燥風險。水＋乳兩步驟設定，讓保養流程不必拉長，也更符合想要「有感但不繁瑣」的使用習慣。

巴黎萊雅活力緊緻專研抗皺修護精華水130ml／849元、巴黎萊雅活力緊緻專研抗皺修護精華乳110ml／999元（圖／品牌提供）

至於身體保養部分，舒特膚的長效潤膚系列之所以能成為補貨型常客，核心仍在配方本身！修護金三角結合菸鹼醯胺、維他命原B5與甘油，著重於穩定乾癢、修護屏障並維持長效保濕，質地清爽好吸收，臉部與身體皆OK，許多人都會買來全家大小一起用。在這樣的產品基礎之上，此次舒特膚再推出與《恐龍的房間》聯名版本的帆布袋包包，只要於品牌momo旗艦館&蝦皮商城消費滿額即能獲贈，透過療癒包裝讓日常擦潤膚乳這件事多了情緒吸引力，也成為近期被順手多帶的原因之一。

舒特膚長效潤膚乳473ml／790元、舒特膚長效潤膚霜250g／590元（圖／品牌提供）

舒特膚momo&蝦皮旗艦館即日起全館53折起，滿額再加贈舒特膚x恐龍的房間聯名帆布袋，想補貨正是好時機！（圖／品牌提供）





