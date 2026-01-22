開架必選！小資女也能買到專櫃等級的4大神品，醫美彩妝、韓系底妝、抗老精華一次到位！
在通膨時代，小資女的消費哲學早就進化成「不求最貴，但一定要夠好」。近年開架美妝不只價格親民，更在配方、技術與使用體驗上全面升級，甚至直接對標專櫃等級。這次一次整理4款話題度與實力兼具的開架必選清單，從彩妝、底妝、保養到造型，讓日常妝容與膚況都能輕鬆升級。
專櫃醫學彩妝正式進駐康是美
CLINIQUE倩碧 in the house唯一專櫃醫學彩妝進駐康是美
身為全球第一個由皮膚科醫師參與研發的專櫃品牌，CLINIQUE倩碧正式進駐康是美醫美專區，成為通路首個引進的專櫃醫學彩妝品牌。對於沒時間或不方便前往百貨靠櫃的消費者來說，就近到康是美即可體驗媲美專櫃等級的專業諮詢與試妝服務。
話題代表作「小花腮紅」採用義大利專利慢火精緻烘焙技術，質地細緻、顯色持久，一顆即可打造自然紅潤氣色，對新手也十分友善。更關鍵的是，小花腮紅本次正式調降售價，從原本專櫃通路的1200元，直接降價500元，現在只要700元就能入手，以開架價體驗專櫃級工藝與皮膚科醫師監製的醫學彩妝水準，成為近期最具話題性的「專櫃入駐開架」代表作。另外，康是美獨家推出極效舒敏保濕霜，只有康是美通路才有販售喔！讓你在這裡找到更專業醫美專區才有的好物！
康是美獨家倩碧買一送二限量活動
為歡慶倩碧彩妝正式進駐康是美醫美專區，品牌同步推出康是美獨家「買一送二」限量活動，讓消費者以更親切的價格入手799元就入手專櫃醫學級彩妝。活動組合中精選話題度最高的「小花腮紅」熱賣色選#5奶油粉，搭配全球熱銷、由皮膚科醫師監製的黑蜜潤唇膏，從氣色到唇部一次完成，成為小資族入手倩碧的最佳時機。數量有限，實際內容與贈品以康是美門市現場公告為準。
韓妞話題底妝代表
I’M MEME我愛神力水光網紗氣墊 #小光圈
主打「妝養合一」概念的I’M MEME，推出全新我愛神力水光網紗氣墊，結合水光妝感與高比例護膚成分，拍出透亮服貼的原生肌效果。網紗設計讓取粉更均勻，即使是彩妝新手也能輕鬆完成細緻妝感，全天維持清爽水潤，不易顯厚重。
一瓶完成日常抗老保養
肌研極潤抗皺緊實高機能精華液
針對細紋與暗沉等初老困擾，肌研推出全新極潤抗皺緊實高機能精華液，嚴選日本厚生省核准成分菸鹼醯胺，搭配經典3重玻尿酸保濕配方，讓保養流程更簡化。質地水潤好吸收，日常使用能幫助維持肌膚潤澤與彈性，適合想要提升保養效率的小資族群。
全配方採溫和設計，不添加酒精、色素與香料，日常保養也能安心使用。
出門前的最後一道質感關鍵
Allo 空氣瀏海乖乖棒
妝容再精緻，瀏海一亂也會瞬間扣分。Allo推出空氣瀏海乖乖棒，睫毛刷式刷頭能精準整理碎髮，快速維持清爽整齊的空氣感瀏海。定型同時兼顧柔順髮感，小巧筆型設計方便隨身攜帶，是包包裡不可或缺的日常造型救援神器。
