開架最美護唇膏推薦！3CE、Laka用過回不去，肉桂卡色真心美炸





便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡，肉桂色真心美炸～還有韓國超人氣的LAKA，潤唇油出乎意料地清爽！必買還有經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！

開架護唇膏推薦：3CE 粉漾柔光潤唇膏

開架護唇膏推薦：3CE 粉漾柔光潤唇膏，NT.580圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

淡顏系裸唇天花板！3CE的柔光小粉管無論是當唇膏還是潤唇膏，都不得不服它的色調真的又美又仙又高級！最愛#30梨花大 肉桂卡，是奶潤奶潤的裸茶色，富含84%椰子複合保濕精粹，賦予雙唇持久水潤，觸膚即溶的奶油質地，能呈現出琉璃般的透亮光澤，唇膏外殼設計也精緻可愛又時髦，真的會讓人想包色！

開架護唇膏推薦：曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏

開架護唇膏推薦：曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏，NT.240圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

曼秀雷敦的潤唇膏無論是質地或是唇色，都擁有超多網友口碑好評，最新的《持色霧光潤唇膏》不但含6種植萃美唇油，包含摩洛哥堅果油、酪梨油、荷荷芭油、角鯊烷精華，更以獨家上色技術實現潤唇膏不易掉色的微霧光，推薦#裸霧赤陶 富有透明感的氣質磚紅色為寶雅獨家色，喜歡水潤晶瑩透光感則有《Water Colour水彩潤唇膏》粉粉嫩嫩的#甜戀粉唇色。

開架護唇膏推薦：LAKA 純素滋養護唇油

開架護唇膏推薦：LAKA 純素滋養護唇油，NT.400圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

韓國超人氣無性別彩妝在新光A11開設首間快閃店，除了必買明星唇釉《果然持久水光唇釉》，還有這款《純素滋養護唇油》也超推！採用天然植物油高保濕配方，輕油質地絲滑輕盈不黏膩，能瞬間鎮定舒緩乾裂嘴唇，賦予澎潤飽滿水光！網友大讚「用過就回不去的清爽唇油」！重複塗抹也不會有負擔！也可以疊加在唇彩上，實現水亮光澤感玻璃唇。

開架護唇膏推薦：Carmex小蜜媞 經典修護唇膏

開架護唇膏推薦：Carmex小蜜媞 經典修護唇膏，經典原味修護唇膏 NT.128、經典圓罐修護唇膏 NT.128圖片來源：小蜜媞

全家大人小孩皆適用的「萬用保濕膏」！幾乎是人手一罐的開架護唇膏小蜜媞，不僅是護唇膏，更能當卸妝膏、指緣保養、滋潤手肘與腳跟，簡單高效的保濕配方含綿羊油、蜂蠟、可可脂，能形成鎖水薄膜長時間滋潤保濕、撫平紋路，是許多女生從學生時代用到現在的化妝包必備，全球已熱賣長達88年！

