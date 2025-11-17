開架最美護唇膏推薦！3CE、Laka用過回不去，肉桂卡色真心美炸
便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡，肉桂色真心美炸～還有韓國超人氣的LAKA，潤唇油出乎意料地清爽！必買還有經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！
開架護唇膏推薦：3CE 粉漾柔光潤唇膏
淡顏系裸唇天花板！3CE的柔光小粉管無論是當唇膏還是潤唇膏，都不得不服它的色調真的又美又仙又高級！最愛#30梨花大 肉桂卡，是奶潤奶潤的裸茶色，富含84%椰子複合保濕精粹，賦予雙唇持久水潤，觸膚即溶的奶油質地，能呈現出琉璃般的透亮光澤，唇膏外殼設計也精緻可愛又時髦，真的會讓人想包色！
開架護唇膏推薦：曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏
曼秀雷敦的潤唇膏無論是質地或是唇色，都擁有超多網友口碑好評，最新的《持色霧光潤唇膏》不但含6種植萃美唇油，包含摩洛哥堅果油、酪梨油、荷荷芭油、角鯊烷精華，更以獨家上色技術實現潤唇膏不易掉色的微霧光，推薦#裸霧赤陶 富有透明感的氣質磚紅色為寶雅獨家色，喜歡水潤晶瑩透光感則有《Water Colour水彩潤唇膏》粉粉嫩嫩的#甜戀粉唇色。
開架護唇膏推薦：LAKA 純素滋養護唇油
韓國超人氣無性別彩妝在新光A11開設首間快閃店，除了必買明星唇釉《果然持久水光唇釉》，還有這款《純素滋養護唇油》也超推！採用天然植物油高保濕配方，輕油質地絲滑輕盈不黏膩，能瞬間鎮定舒緩乾裂嘴唇，賦予澎潤飽滿水光！網友大讚「用過就回不去的清爽唇油」！重複塗抹也不會有負擔！也可以疊加在唇彩上，實現水亮光澤感玻璃唇。
開架護唇膏推薦：Carmex小蜜媞 經典修護唇膏
全家大人小孩皆適用的「萬用保濕膏」！幾乎是人手一罐的開架護唇膏小蜜媞，不僅是護唇膏，更能當卸妝膏、指緣保養、滋潤手肘與腳跟，簡單高效的保濕配方含綿羊油、蜂蠟、可可脂，能形成鎖水薄膜長時間滋潤保濕、撫平紋路，是許多女生從學生時代用到現在的化妝包必備，全球已熱賣長達88年！
更多造咖流行媒體報導
其他人也在看
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 3 天前
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，中廣新聞網 ・ 5 小時前
驚！28妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 黃金6小時靠PRP增生療法搶救成功
28歲胡小姐日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變撲咬其臉部，造成她嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫，完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重自由時報 ・ 5 小時前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
秋天一到皮膚又乾又癢？資深護理師傳授「5大實用策略」，讓肌膚穩定度過乾冷季
俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，資深護理師郭貞君提醒，從緊繃、發癢、乾紅到脫皮，這些都是肌膚在換季時發出的 SOS 訊號。只要了解皮膚的生理反應，就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。姊妹淘 ・ 4 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 4 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 17 小時前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 3 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 4 小時前