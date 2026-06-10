開架精華推薦～宋江同款討論度超高、紫光瓶擦7天＝一次麗珠蘭
2026開架精華新品推薦～巴黎萊雅紫光瓶媲美無針水光，擦7天=一次療程！還有宋江代言的韓國花萃保養品牌OHIR，也正熱騰騰在話題上！不只精華安瓶好用，精華水更被封為「青春露平替」。
開架精華推薦：巴黎萊雅 超水光P.D.R.N.修護精華
無針水光！專利PDRN高達99%貼近人體，分子微小到只有毛孔的1/2500，一抹就滲透直達肌底！表面清爽不假滑，從深層填充水光修復，讓肌膚不只是保濕，更澎彈透亮！實測連續用7天，就像做了一次麗珠蘭，搭配菸鹼醯胺和普拉斯鏈PRO，質地超水感卻能做到由肌底撐起水光澎彈！害怕打針、討厭黏膩，又想要有飽滿水光肌的朋友，非常推薦入手！這款紫光瓶也是小S最近的保養新歡，被她封為「上鏡神隊友」。
開架精華推薦：舒特膚 AM PM 日夜喚新系列
日間主打打「鍍膜級」防護、夜間主打「解壓級」修護，日護夜修幫肌膚從環境傷害、壓力摧殘徹底解放～核心成分為「沒食子酸防護科技」扛住氧化壓力，實證抗氧化效果比維他命C好2倍！白天抵擋空污、藍光傷害同時調節皮脂分泌、加強保濕；夜晚搭配維他命原B5、積雪草，負責修護損傷與灌注新生能量！兩款精華質地都十分清透好吸收，悶熱夏日使用也不黏膩。
開架精華推薦：OHIR 白山茶花光透白系列
宋江同款！韓國5月才推出的最新花萃品牌OHIR，台灣也買得到！由人氣男星宋江代言，強調喚醒肌膚的能量感，讓光透膚質成為日常中最美麗的狀態～OHIR以花萃為核心，獨家發酵技術高度濃縮能量，持續調節修復肌膚微生態系統，以白山茶花為主軸，搭配穀胱甘肽、菸鹼醯胺，讓臉蛋一步步細緻、淨透！修護安瓶高達65%高濃度山茶花萃，質地水潤絲滑，油痘肌、敏感肌用也柔嫩舒適，能幫助膚況更平滑有光澤，而網友最推薦的是精華水，被封「青春露平替」，含88%山茶花純露取代純水，輕輕拍打20秒，肌膚就像剛敷完面膜飽水透亮！
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正式上市前，罕見提前公布售價。全新S-Class與Mercedes-Maybach S-Class即日起開放預訂！
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