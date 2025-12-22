開業僅5年！「美麗新宏匯影城」無預警停業 原因曝光

美麗新宏匯影城12/22宣布即起停業。翻攝美麗新影城臉書



新北市新莊區的「美麗新宏匯影城」，由官方美麗新影城今天（12／22）突發公告，宣布位於新北市新莊宏匯廣場的「美麗新宏匯影城」開業5年，即日起停止營業，由於只營業5年，消息曝光後，引發不少泰山、新莊、三重地區民眾震驚。

美麗新宏匯影城稍早透過官方公告說明停業決定，文中坦言是懷著「非常不捨與遺憾的心情」，向影迷說再見。公告指出，隨著營運方針的調整與整體評估，最終決定終止在新莊宏匯廣場的經營據點，未來將不再於該場域提供影城服務。業者解釋，「持續排除電力異常問題，暫時尚無法確認維修完成時間」，最終才會停業。

另外，不少影迷關心的會員權益與票券問題，美麗新宏匯影城也同步公布相關配套。公告說明，原本於宏匯影城使用的儲值金與團體電影優惠券，未來仍可在「美麗新台茂影城」與「美麗新大直皇家影城」繼續使用；若不便前往其他據點的消費者，也可於指定期限內申請退款。

退票與退款細節方面，影城表示，線上購票者系統已完成全額退款；現場購票的觀眾，需攜帶票券回原影城辦理。許多網友紛紛感到震驚表示：「怎會這樣」、「才開5年」、「宏匯不是很熱鬧嗎？怎麼也撐不下去？」

