開業超過20年的鰻魚飯老字號！炭烤活鰻搭配正宗蒲燒醬汁，台中必吃經典美味

是說強生愛吃鰻魚飯，應該認識的都知道～這家『大東屋』在2008年吃過後就一直記在心裡面。炭烤活鰻淋上正宗蒲燒醬汁，是關西一代的鰻魚吃法。而這間總店就在朝富路上，一開也是十幾個年頭過去，外觀也開始斑駁。不過美味還是一等一的好吃。

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

大東屋外觀如圖，附近都有收費停車場或是停路邊

我們平日中午快1點來，店內還是很多饕客，看了幾十個年頭過去，現殺的炭烤活鰻還是號召力十足

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

沒錯沒錯，十幾年前也是這個木造屋的室內環境

廣告 廣告

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

大東屋菜單（攝於2025.12）是說兩個人吃那麼多真的是飽到翻。當然鰻魚飯本身就不便宜，但比起外面三吃、四吃的吃法，不到500元還算可以接受

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

椒麻豆干

這個是冷盤的小菜，豆干帶椒麻風味，但調味上感覺有進步空間，如果不太敢吃麻辣的，要斟酌一下哦！

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

玉子燒

捲了好幾層的玉子燒，口感甜甜的很好吃，每次看到可以點就必吃

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

茶碗蒸

這也是強生吃日式料理必點的餐點之一，裡面有蝦子和蛤蜊

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

鰻魚飯（大）

有分大小的鰻魚飯很棒，吃不下的點小，但既然來都來了，就直接來個大份的呀～炭烤香氣很重，打開時候還會冒煙，旁邊味增湯是附贈的

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

表皮上可以看到師傅刷過的醬料，均勻且發亮

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

夾起一塊，是有厚度的喲！邊緣的焦香撲鼻，耐心拍完照就要大口吃了

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

米飯粒粒分明，上面有均勻的醬料，不會太甜或是過鹹。調味還是和第一次吃到時候一樣感動

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

花枝蝦排

花枝和蝦餅都吃過，但綜合在一起的沒有！這裡可以吃到，口味還不錯耶，可以稍微吃的到花枝塊，蝦漿液打的均勻，沒有腥味

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

鹽烤鯖魚

很久沒有吃烤魚，這種單純用鹽巴塗抹後烤熟，新鮮的魚肉搭配一點胡椒鹽，真的就是perfect啦

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

魚肉吃起來很juicy，敢吃皮的連皮帶肉一起吃，小心刺就好

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

鹽烤雞腿排

這真的是最後一道了XD 去骨的雞腿肉很方便吃，口味簡單純粹。雞肉很juicy有彈性

台中｜大東屋日本活鰻店 總店

大東屋是老字號的台中鰻魚飯店，裡面的餐點也都很有水準。簡單純粹的美味才是最持久的，也恭喜老闆可以在競爭的台中餐飲市場開出自己的路，現在竟還有南屯以及斗六店。有空還會再來享用美味的鰻魚飯的。

大東屋日本活鰻店 總店

地址：臺中市西屯區朝富路236號

電話：04 2251 3447

營業時間：11:30-14:30 ; 17:30-21:30

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘