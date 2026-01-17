開業25年畫下句點！ 誠品書店「1門市」2月將熄燈

營運25年的誠品中壢大江店將於2月22日結束營業。（圖／翻攝自誠品書店官網）

開業25年的誠品書店中壢大江店即將熄燈，誠品日前宣布，中壢大江店因租約期滿，因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業推進，將營業至2月22日止，消息曝光後讓不少在地民眾直呼不捨。

日前誠品在官網發布公告，表示「因應區域展店布局及高鐵桃園站前獨棟大店籌備作業推進，誠品中壢大江店租約期滿將營業至2月22日止」，並感謝讀者長期的支持。

為了回饋會員，公告中也透露，中壢大江店自即日起至結束營業前，會員可享單筆消費滿千折百優惠，「鄰近誠品生活林口店／桃園統領店／桃園台茂店和誠品線上將持續為讀者服務，提供多元豐富的美好閱讀體驗，謝謝」。誠品書店還感性地向讀者告別，寫下「相伴的9千多個日子，願我們也曾點亮過你的一天，感謝25年來的每一次陪伴與支持，閱讀不散場，相約精彩下一章」。

根據《中央社》報導，誠品已啟動下一階段大型據點計畫，與PCB廠臻鼎科技集團合作，在桃園青埔高鐵站前打造約5000坪的桃園青埔大店，已於去年2月動土，預計2028年正式開幕。

誠品生活董事長吳旻潔也曾表示，誠品在桃園深耕多年，從1998年開設桃園首店起，一直期待能打造獨立大型書店，如今青埔新店將利用獨棟優勢，讓誠品在閱讀體驗上，能帶來更有沉浸感的空間。

