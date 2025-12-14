開業31年 台北「精品百貨」今晚熄燈 3折優惠狂搶
台北SOGO敦化館為全台首家精品百貨，自1994年開業至今已陪伴消費者31年，將於今晚正式歇業，一名男子表示，經過時才驚覺今天是最後營業日，也好奇原址未來將如何規劃，其他網友也紛紛在社群平台發文感嘆，「SOGO敦化館真的要掰了，好捨不得」；另全館祭出清倉3至8折優惠，不少民眾也前往搶便宜。
原PO在Threads發文表示，經過SOGO敦化館時才發現今天是最後營業日，館內所有櫃位都推出清倉優惠，折扣從3折到8折不等，吸引不少民眾特地前往撿便宜，他也好奇原址之後會變成什麼。
其他網友也發文，「謝謝SOGO敦化陪伴我們這麼多年，也期待下一個接手的篇章，能在這塊熟悉的街角，寫出更好的未來」、「SOGO敦化館真要跟我們說掰掰了，好捨不得」、「床包、枕頭 買一送一」、「現場超多人，我要先去搶幸運草床包了」、「天絲床包買一送一1399元」、「有一些好看的冬衣，大家可以去挖寶看看」、「祝我搶得到買一送一的床包」。
SOGO敦化館自11月20日起展開清倉特賣，今是最後一天營業，營業時間將延長至晚上9點30分，並安排大型告別活動，館內的精品櫃位將陸續移至復興館及大巨蛋商場。
此外，為了讓消費者留下紀念，敦化館推出限量500份紀念磁鐵兌換活動，民眾只需完成3個步驟即可獲得，先在1樓指定裝置前拍照，接著將照片上傳至個人Facebook或Instagram帳號，標註「#sogo敦化館byebye」，憑HappyGo卡，會員條碼以20084開頭至1樓服務台即可兌換，數量有限，送完為止。
