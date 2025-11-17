開業35年！丹丹漢堡「高雄大社店」11月底熄燈 在地人淚：吃了20年

丹丹漢堡大社店即將歇業。圖／翻攝自Google Map

高雄又有丹丹漢堡驚傳熄燈！近日有謠言指出丹丹漢堡大社店即將熄燈，今（17）日丹丹漢堡大社店在臉書粉專發布公告，表示將於11月30日結束營業，請各位未來繼續支持仁武店、橋頭店以及燕巢店，並感謝顧客的支持。

今日開業35年的丹丹漢堡大社店在臉書粉專發布公告，「親愛的顧客您好，由衷感謝每一位支持我們、鼓勵我們的好顧客、好鄰居、好朋友」，大社店將營業至11月30日。丹丹漢堡大社店接著說，「全體同仁在此致上最誠摯的感謝，希望為大家未來繼續支持鄰近的仁武店、橋頭店、燕巢店，我們後會有期」。

丹丹漢堡大社店表示，將營業至11月30日。圖／翻攝自丹丹漢堡大社店臉書

另外，丹丹漢堡大社店在貼文中寫下，「珍重再見，謝謝每位好朋友的關心與支持，在地人的丹丹回憶」，粉專也提醒，「回憶時丹機」的活動刮刮卡，可以在全門市進行兌換。貼文曝光後，引發在地人不捨。

不少顧客相當難過，紛紛留言表示「從全聯那個位置搬家到現在也吃了20幾年，原本傳言出來的時候，還希望有轉圜的餘地，每次都遇到很好到店員，懷念瘋狂打電話等接聽訂餐的日子，真的最喜歡大社店了，謝謝你」、「太難接受了吧，總店不派人來接手嗎」、「我吃了20年有了欸，哭了」。事實上，早前丹丹漢堡社店就傳出將營業到11月底，收店主因是老闆年紀大了想退休。



