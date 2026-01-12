開業4年餘 LINE Bank轉虧為贏國內首家獲利純網銀
▲LINE_Bank總經理黃以孟、LINE_Bank董事長黃仁埈。
台灣純網銀邁向獲利新紀元！LINE Bank（連線商業銀行）今（12）日正式宣布根據2025年12月自結財報結果，達成單月稅前淨利超過1,100萬，寫下開業4.7年來的重大里程碑，並成為台灣第一家實現獲利的純網銀。
LINE Bank憑藉開業後快速累積百萬客戶為基礎，短時間內積極拓展平台生態圈，在貸款與存款規模快速擴張下，展現強大成長動能達成獲利，累積超過220萬用戶的堅實基礎及28項創新金融服務。LINE Bank強調2025年淨收益表現展現強勁、高速的成長態勢，目標衝刺2026年單季、半年、全年均獲利。
LINE Bank董事長黃仁埈強調，LINE Bank的核心價值在於實現「Banking in Your Hand」的願景。總經理黃以孟表示，透過多項市場首創的金融服務、不間斷的創新，以及積極拓展平台業務，我們已經打造出一個讓客戶容易使用，且隨手隨時隨地可得的「LINE Bank生態圈」。
「LINE Bank生態圈」帶給客戶24小時不間斷的全業務服務，包括24小時跨行轉帳、24小時全自動信用貸款、24小時換匯、24小時跨境匯款、24小時基金申購贖回、24小時預購申購新募集ETF、24小時視訊客服，獨特的服務雙入口（LINE Bank App與LINE App）以及高達28項創新金融服務，累積超過220萬客戶。
除此之外，LINE Bank讓許多複雜的金融服務流程變得簡單，從申辦信貸到撥款、轉帳、換匯、存美元、匯美元、投資基金及ETF，到免開戶在LINE即可投保旅平險，刷卡立即回饋，現金或點數回饋無限次隨意切換，都可讓消費者輕鬆完成所需服務。
市場地位方面，LINE Bank是全台跨行轉帳前十大銀行，數據整合優化放款流程和申貸速度，過去3年信貸餘額成長速度居市場第二，24小時可申貸、可撥款，最快七分鐘到帳，廣受信貸客群喜愛與肯定。LINE Bank建議，每位台灣民眾都應開一個LINE Bank帳戶，擁有真正24小時可用的高韌性個人數位金融與行動銀行。
展望未來，LINE Bank將持續實踐數位金融創新，深耕生態圈，優化AI應用提升客戶體驗、加速擴大資產規模、積極推動財富管理、開拓多元支付應用、提供虛擬資產服務，使法人與個人金融並進，落實金融服務「日常化」的極致體驗。隨著未來更多新服務推出，LINE Bank將持續打破傳統金融邊界，在追求長期獲利的同時，以「隨時隨地」、「即時觸達」的優勢，在數位時代下成為民眾、企業的數位行動金融首選。
