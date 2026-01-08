開業42年「新民生戲院」熄燈前大驚喜：開放免費領取海報

新民生戲院開放影迷免費領取海報。（圖／翻攝自新民生戲院 New Minshen Cinema 臉書）





承載老台北人回憶的民生社區「新民生戲院」，於5日宣布將在1月31日熄燈結束營業，隨後宣布從今（8日）15:00開始，有免費的電影海報釋出，讓影迷可以挑選帶回。

新民生戲院在臉書發文指出，現場領取時間為8日15:00～21:00，海報數量有限、種類不一，有疫情後上映的作品，也有驚喜舊款會陸續出現，不是每一部都有，但很值得來看看。

新民生戲院也提醒，保持公德心、互相體諒、依序挑選，如果沒有挑到喜歡的,也請幫忙依序放好，讓這段屬於民生戲院的最後時光，留下的是回憶，而不是混亂。

新民生戲院開業於1984年，在還沒有連鎖影城的年代曾風光一時，在結束營業的公告中提到，「我們知道，時代變了，觀影習慣變了，平台變多了，選擇也更多了，戲院經營，變得比以前艱難得多但你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經，真的撐住了我們，所以這篇公告，不是結束，而是感謝。」

