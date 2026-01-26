開槍射殺罹癌87歲嬤！孫子落網喊「這是安樂死」：就像拔掉呼吸器

美國阿拉斯加州一名87歲阿嬤遭孫子開槍射殺。示意圖／翻攝自Pixabay

美國阿拉斯加州（Alaska）發生一起人倫慘案，一名29歲的男子達文波特（Brian Davenport）開槍射殺患病的87歲阿嬤，達文波特被捕後，向警方供稱說，這就像「拔掉呼吸器」一樣，是類似安樂死的行為。

美國阿拉斯加州20日下午，警方接到報案電話，趕往現場後發現一名87歲的阿嬤昆茲（Velma Koontz）坐在自家輪椅上，從頭部後方中槍身亡。昆茲的丈夫基斯（Keith Koontz）透露，他外出去超商買東西，回來後就看見自己的手槍被放在外面，而昆茲也已經倒在地上。

廣告 廣告

警方調查後，循線聯絡到昆茲29歲的孫子達文波特，達文波特坦承犯案，表示「偷了阿公的手槍並殺害了阿嬤」。達文波特坦言，知道殺人是錯誤的行為，但他希望阿嬤能平靜的離世，「不想讓她擔心自己留下的遺產」，他也將射殺阿嬤比喻成「拔掉呼吸器」，是類似安樂死的行為。

警方表示，目前尚不清楚達文波特口中的「遺產」具體指的是什麼，基斯則向警方透露，昆茲因為被診斷出癌症，當時正在接受安寧療護。檢方起訴達文波特，他在21日被押上法庭，羈押庭聽證會上達文波特的父親懇求不要釋放達文波特，並表示「他有不按時服藥的歷史，釋放他恐怕會造成公眾的危險」；最終法官裁定保釋金為500萬美元（約新台幣1.57億元），原因是雖然他沒有前科，但可能涉及心理健康問題。



回到原文

更多鏡報報導

尾牙工讀妹抽到最大獎！下秒公開做「1舉動」老闆氣炸 過來人嘆：不長眼

墨西哥足球場爆槍擊案！武裝團體「掃射人群」 至少11死、12傷

怒批101「踐踏職安、拿人命宣傳」！工傷協會被罵爆 再發7點聲明反擊

熱心男「救路人」慘遇害留3子 3兄弟被迫輟學向被救者求償百萬：人生軌跡被改變