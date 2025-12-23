開槍爆頭盧秀燕！ 台中失控女警散播恐攻言論 中檢聲押、市警局擬免職

台中失控黃姓女警涉嫌散播恐攻言論，台中地檢署向法官聲請羈押。翻攝畫面

台中市警察局第二分局偵查佐黃姓女警，涉嫌在通訊軟體及社群平台發布「直接在盧秀燕腦門開三槍」等恐嚇公眾言論。台中地檢署檢察官今（23日）下午訊問後，認為黃女涉犯刑法恐嚇公眾等罪，且有反覆實行之虞，已向法院聲請羈押禁見。市警局表示，黃女近日也在line群組恐嚇同事及分局直屬長官，擬議行政懲處，不排除予以免職。

檢方調查發現，黃姓女警從12月19日晚間起，多次在警職同學LINE群組「台中直直衝」內發布驚悚言論，內容包括「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」。

此外，她更以帳號「huipei_1204」在Threads社群平台的隨機殺人相關新聞下留言，宣稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」，甚至發布標題為「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」的貼文。

台中一名女偵查佐在Threads嗆「開槍盧秀燕」今遭拘提。讀者提供

台中地檢署檢察長張介欽對此高度重視，隨即指示啟動「防範恐怖攻擊應變小組」展開偵辦。警方22日晚間持拘票將黃女拘提到案，並扣得手機進行數位鑑識。

據了解，黃女疑似有身心問題，今年11月曾轉介醫療單位治療,。檢察官綜合證人證述及勘察報告後，認定黃女涉嫌違反刑法第151條恐嚇公眾罪及第305條恐嚇危害安全罪，為避免危害擴大，今天傍晚向法院聲請羈押禁見。

第二分局表示，黃姓女警除對市長盧秀燕有恐嚇發言，近日也在line群組恐嚇同事及分局直屬長官，並於Threads回復網友留言多有偏激粗鄙的言辭，語帶挑釁，甚有恐嚇言論，且個人頁面亦顯示警職身分，除拘提送辦，針對其勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

女偵查佐自介、留言中提到曾遭侵犯。讀者提供



