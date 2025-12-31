開槍畫面曝！警「掃射42槍」破窗逮人 嫌曾拒檢3次落跑

屏東警方圍捕一名持有槍枝與毒品的嫌犯，開槍掃射42槍制止其逃逸，其間造成3名員警受傷。（圖／TVBS）

屏東南州鄉30號，警方開槍逮捕嫌犯最新畫面曝光，嫌犯一度開車衝撞，警方持槍掃射42槍制止，再拿警棍破窗逮捕嫌犯，衝突過程造成三名員警受傷，另外，搜出嫌犯持有槍枝、子彈以及毒品，過去還曾拒檢三次落跑成功。

屏東警方圍捕一名持有槍枝與毒品的嫌犯，開槍掃射42槍制止其逃逸，其間造成3名員警受傷。（圖／TVBS）

警方30日在屏東南州鄉展開一場大規模圍捕行動，大批警力全副武裝，穿著防彈背心並配戴槍枝、警棍，團團包圍嫌犯車輛。當嫌犯試圖駕車逃離並多次衝撞警方時，嫌犯雖然撞歪鐵門，但仍被警方強力制伏，隨後被拖下車壓制在地並上銬逮捕。

廣告 廣告

警方上門拘提時嫌犯開車衝撞警方，引發激烈衝突，幸好警方成功將其制伏。（圖／TVBS）

偵查隊長葉憲威表示，嫌犯車輛被拖回分局後，可以看到整排的彈孔，保險桿也整個掉落。他強調，警方是在嫌犯衝撞警方後才使用警械。事後檢視嫌犯的車輛，可見滿是彈孔，車窗玻璃碎裂，車內一片狼藉，車頭更是撞到凹陷變形，幾乎全毀。

當時警方前往拘提35歲的李姓嫌犯，卻遭對方開車衝撞。經過徹夜搜查，警方在現場找到一把魚槍、手槍、7顆子彈，以及依託咪脂等毒品。

警方在現場找到一把魚槍、手槍、7顆子彈，以及依託咪脂等毒品。（圖／TVBS）

東港副分局長郭峻宏表示，嫌犯持有非法槍彈並持有毒品，全案已移送屏東地檢署偵辦。據了解，警方在兩個月內曾三次攔查李姓嫌犯，但對方每次都成功逃離。這次大規模圍捕行動雖然造成三名員警受傷，但警方開了42槍後終於將人壓制帶回，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥以及妨害公務罪移送法辦。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

通緝車手被攔落跑！自撞圍牆還「試圖搶槍」護60萬贓款

屏東傳槍響！嫌「開車撞警」 偵查隊連開40槍、破窗逮人

喝20包毒咖啡 男持槍跳泳池 想射6歲童 遭羈押禁見

持鐮刀闖超商砍人！30歲男「多次腿軟跌倒」未得逞 警趕抵制伏

