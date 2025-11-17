開槍遭捕！癌末男收押過程突送醫身亡 將解剖釐清死因

羅男遭嘉義地方法院裁定收押，押解過程因身體不適、送醫不治。（翻攝Google Maps）

嘉義縣警方15日晚間獲報，大林鎮民宅有人開槍，循線逮捕涉案羅姓男子，並在產業道路旁扣得槍枝1把、霰彈8顆等，昨（16日）下午移送嘉義地檢署，檢方聲押獲准，不過晚間押解過程中，羅男突感身體不適，送醫搶救仍不治，據了解，羅男本身已癌末，檢方將進一步解剖相驗釐清死因。

羅男疑似於15日晚間於嘉義縣大林鎮民宅外開槍，警方在羅男開車經過的產業道路旁拾獲1把槍、8顆霰彈、1顆彈殼等，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例逮捕羅男。

警方在16日下午將羅男移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後認為羅男罪嫌重大，有羈押必要，遂向嘉義地方法院聲請羈押禁見並獲准。

不過，當晚地院法警和檢方法警交接時，羅男表示身體不舒服，緊急送醫治療卻不治身亡，據了解，羅男罹患癌症第四期，本身健康狀況不理想，不過確切死因還有待檢方進一步解剖勘驗。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





