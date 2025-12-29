開標現場不慎脫口透露底標 基市產發處前科長瀆職自首緩起訴

基隆地檢署今日偵結，予以吳男緩起訴1年處分。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市產發處去年3月進行「信義市場中繼裝修委託設計監造技術服務案」開標會議時，時任市場及商業發展科的吳姓科長發現招標廠商中，未發現某廠商報價有疑慮，竟脫口說出標案底價。監辦人員發現異狀，提醒吳男，當場暫停開標。吳姓科長向廉政署自首後，被依涉犯瀆職罪送辦。基隆地檢署今日偵結，予以吳男緩起訴1年處分。

檢廉調查，信義中繼市場標案預算為411萬餘元，採公開招標、最低價決標，當初共有4家廠商進行投標，由吳姓科長負責主持會議。

開標之後，吳姓科長未發現其中一家廠商標價僅258萬元，低於採購案底價逾百分之70，有報價合理性之疑慮，當場公布底價為408萬6千元。

經監辦人員提醒之後，發現異狀，當場暫停開標，並討論相關程序後，宣布保留決標，並辦理重新招標程序。吳姓科長也於會後，向廉政署自首犯行。

廉政官訊問後認定其所犯行為，已經涉犯瀆職罪，依法將吳姓科長函送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，認為吳姓科長因過失洩漏底標，涉犯瀆職罪，考量他犯後自首，未造成嚴重損害，予以緩起訴1年處分，並於緩起訴確定3個月內，支付公庫3萬元，並參加法治教育3小時。

