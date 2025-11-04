開權利車換假車牌 毒鴛鴦足跡踏遍南台灣 警逮人起出20萬元毒品

【記者莊曜聰／台南報導】台南市刑大偵辦毒品溯源案件，發現30歲洪男與陳姓女友組成「販毒鴛鴦檔」，兩人同進同出，開著權利車並變換偽造車牌，在南台灣到處賣毒，警方追查月餘，循線在善化區某出租套房逮到2人，起出市價約20萬元的安非他命、依托咪酯等毒品，後續依毒品罪嫌送辦。

台南市刑大偵六隊今年8月間破獲毒品案件，逮到多名吸食喪屍菸彈、安非他命的藥腳，溯源追查供貨藥頭，發現一名洪姓男子涉有重嫌，於是積極搜蒐證，警方調查，洪男與陳姓女友一起，開著買來的BMW權利車販毒，範圍遍及台南、高雄、屏東等地，且相當狡猾，交易時會先將車開上國道，再選擇不特定交流道下，更換偽造車牌，試圖製造斷點，規避查緝。

警方發現兩人幾乎天天出門交易，且不斷變更租屋地點，在偵辦的一個多月間，落腳地點包括永康區、東區，以及被逮的善化區等地，且出門時還會變裝，毒品只賣給老顧客，再由老顧客介紹新客人，透過LINE等通訊軟體洽談交易地點與方式。

警方見時機成熟，掌握兩人最新住處後，向檢方、法院聲請拘票、搜索票，上月8日清晨出動警力上門查緝，兩人正在熟睡中，見到警方只能乖乖就逮，現場起出安非他命、依托咪酯、吸食器、電子菸、子彈、針筒、K盤、偽造車牌及權利車1輛、手機3支等贓證物。

警詢時洪姓男子矢口否認犯行，陳女說自己都是配合男友，其他細節一概不請出，兩人明顯避重就輕，且除毒品外，並未發現存款與現金，懷疑是藏在他處，警方詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、偽造文書等罪嫌送辦，並持續追查毒品來源及犯罪所得。

