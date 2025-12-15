開源績效考核 北市奪冠

台北市財政局昨（十五）日表示，財政部今年度「開源績效」考核北市府榮獲全國第一名。此外，北市府提案「綠電創能創收︱活化共營永續校園」案例，更在各地方政府票選脫穎而出，獲選為開源節流績優案例全國第一名。

北市財政局指出，財政部開源績效考核評分項目中，北市府不僅在各項開源行政業務與計畫規劃執行考核表現優異，另北市以「二○五○淨零排放」為目標，將校園納為推動能源轉型與永續教育的關鍵場域，特別推動「綠電創能創收－活化共營永續校園」計畫。

這項計畫透過整合節能與創能策略，引進民間資源投資公有屋頂與空間，讓學校不僅成為再生能源小型發電廠，更能將售電收益回饋校園，創造兼具節能減碳、財源挹注與教育推廣的多重效益，創新作法獲得各地方政府肯定，經各地方政府票選為全國第一名開源節流績優案例。

北市財政局長胡曉嵐指出，北市府透過永續財政角度規劃各項開源節流措施，一一四年度北市開源績效考核獲得佳績，代表北市府在行政管理、財政規劃與執行績效、資產運用創收等面向獲得中央與各地方政府一致肯定，未來將持續精進各項開源節流措施，以便落實蔣萬安市長「永續共榮，希望首都」的施政願景。