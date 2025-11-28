開演前1天！濱崎步上海演唱會突遭取消 痛心發聲道歉
近來日本、中國大陸關係緊張；日本天后濱崎步28日透過社群平台宣布，原定於29日舉行的上海演唱會取消，並向粉絲及工作人員表達深深歉意。
濱崎步表示，這場演唱會的舞台是由來自日本與中國大陸的200名工作人員耗費5天搭建完成，但28日一早卻接到臨時通知，要求取消演出，令她感到無比痛心。
濱崎步透露，她已抵達上海並積極進行彩排；在得知香港住宅大火奪走上百條人命後，第一時間透過社群平台表達哀悼之意，並宣布調整演唱會設計，包括取消火焰特效及呼籲粉絲避免穿著紅色系服裝，以示對罹難者的尊重。
她表示，沒有要對自己不了解的事情說什麼。最遺憾的是無法親自向來自中國大陸、日本及其他地區的14000名粉絲道歉；她強調，這次演唱會凝聚了無數工作人員的心血，包括從日本遠道而來的技術人員、舞者及樂團成員，卻因突如其來的通知被迫喊卡，「至今仍無法置信這個舞台被拆除，萬分抱歉。」
