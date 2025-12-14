開演前5小時！張藝興突缺席EXO見面會 粉絲反應兩極

張藝興無預警缺席EXO兩場粉絲見面會。（圖／翻攝自weareone.exo IG）





韓國男團EXO今（14）日舉行兩場粉絲見面會，沒想到在開演前5個小時，官方突發布公告表示，中國籍成員張藝興因「不可抗力」因素無法出席，消息曝光後，立刻掀起兩派討論。

張藝興過去以EXO成員打開知名度，隨後將事業重心轉回中國發展，並鮮少出現在團體活動，此次出現在回歸陣容中，令粉絲驚訝不已。沒想到粉絲見面會開演前，官方無預警宣布他將缺席，其餘5名成員SUHO、燦烈、D.O.、KAI及世勳則正常參與。

消息曝光後，有粉絲不滿臨時變動，不過另一派網友則不意外，甚至開心表示是「12月的奇蹟」。事實上，EXO原訂是在13、14日舉辦見面會，但由於13日是中國國家公祭日，許多粉絲不滿要求改期，疑似是這個理由，活動才改為14日連辦2場。



