開炮國民黨竹縣提名「醜陋不堪」 8年前被沒收初選的他怒轟：陳見賢請辭就是笑話

國民黨本次新竹縣長初選鬧得沸沸揚揚，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩相持不下，藍軍出現分裂危機；在8年前被沒收縣長初選的林為洲今（4）日在臉書貼出千字長文感嘆，「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式的初選。」

林為洲說，陳見賢自去年11月27日宣布參選以來，以主委身分動員黨務系統為自己縣長初選造勢、宣傳，甚至攻擊同志的情事不勝枚舉，長達2個月的動員，後直至2月2日公告才宣布請辭主委身分，代理主委也是原主委的人，已經毫無任何意義，球員兼裁判競選2個月才辭職。

林為洲強調，掛著主委身分球員兼裁判，把黨部當作競選總部、把黨工當作助選員，公然違反黨務中立原則，真的是一天都不浪費，現在請辭就是個笑話，國民黨的初選制度七成民調、三成黨員投票的七三制，在陳見賢當主委的新竹縣就是場騙局。

其次，全國只有一個人反對全民調；林為洲指出，如果採黨員投票七三制度是公平的，請問所有縣市長國民黨黨內候選人至今為什麼只有陳見賢一位完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？

第三點，林為洲提到，初選過程資訊完全封閉，遊戲規則量身打造，整個過程只有中央和陳見賢完全掌控遊戲規則和所有時程。早握有黨員系統的主委在下令黨工以及黨員幹部們協助主委進行完數百場的客廳會、說明會與餐會等等的參選活動後，中央才突然正式公告新竹縣將採黨員投票的方式進行初選。

第四點林為洲指控，初選公告倉促，一直到公告初選，所有競選期程的時間點徐欣瑩以及所有人都是在新聞報導後才得知，這是一場公平的初選機制嗎？

最後，林為洲說，再由在有黨員投票狀況下黨工負責打電話給所有黨員幫陳見賢拉票，有的還順便補一槍給徐欣瑩，批評造謠抹黑徐欣瑩；選舉公告前，發現各鄉鎮黨員、小組長、幹部被邀請餐敘，黨部眾多的禮盒貼著國民黨新竹縣黨部，也在公告前全數清空送完。

林為洲諷刺，這就是國民黨最堅持自豪的「制度」，請全國所有的從政同志、大老、先進及評論者良心自問，這是公平的初選制度嗎？他只是感嘆，當年廢掉全民調時，他說過「希望自己是制度不公，最後一個受害者！」

