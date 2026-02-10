一開燈就炸！屏東南州民宅氣爆 男燒燙傷送醫
屏東縣 / 綜合報導
屏東南州鄉大埔路一間民宅今(10)日下午發生瓦斯氣爆，造成一名59歲男住戶，一度燒燙傷送醫。
從監視器畫面可以看到民宅爆炸瞬間，大量玻璃及物品噴飛到對街，伴隨巨大的爆炸聲響，嚇壞附近住戶，根據了解，住戶當時準備洗澡，沒想到一開燈就發生瓦斯爆炸，導致他燒燙傷送醫，而整間民宅就像被轟炸過一樣，滿目瘡痍，至於詳細的爆炸原因，還要進一步鑑定釐清。
更多華視新聞報導
受定食8氣爆波及！ 民宅「僅隔6公尺」 窗全碎家具震歪
新營民宅氣爆！ 疑「瓦斯煮食不慎」 男住戶燒燙傷送醫
台南民宅氣爆！ 玻璃飛濺割傷騎士 驚悚瞬間影曝
其他人也在看
闖南投北港溪野溪溫泉 女遭落石砸頭急送醫
南投縣 / 綜合報導 南投仁愛鄉惠蓀林場、北港溪峽谷溫泉頭，發生落石砸傷人的意外，1名58歲女子和朋友闖入禁止進入的北港溪野溪溫泉，經過便道時被落石擊中頭部，大量出血意識模糊，當時1名休假的消防隊員正在附近，聽到消息趕來幫忙救人，用小貨車緊急把女子接駁送醫。女子躺在擔架上，滿臉是血，救護人員到場為她加壓止血，由於失血過多，女子意識模糊，加上山區道路狹窄救援困難，救護車無法進入，救護人員緊急協調惠蓀林場小貨車進入峽谷，把女子載到寬闊道路，由救護車接手送醫。救護人員說：「有，我有摸到(脈搏)，對，很微弱，所以有點危險了。」女子目前還在醫院觀察治療，意外發生在8日下午2點多，從台北來的58歲王姓女子和朋友，走在南投仁愛和國姓交界的北港溪峽谷，經過施工便道往返野溪溫泉時，突然山壁一片石頭崩落，砸中女子頭部，朋友趕快打119報案，當時一名在步道附近休假的消防隊員，聽到消息立刻趕過來，協助女子送醫。國姓消防分隊員陳廷翰說：「接觸到患者的時候，她面部，左前額已經有大量出血，有嚴重的撕裂傷，約10公分。」惠蓀林場內的北港溪峽谷，屬於破碎岩層地質，長期存在落石風險，管理單位也在閘門處貼了各種公告，禁止民眾進入，但這裡的野溪溫泉，在網路上爆紅，吸引大批民眾，不顧禁令闖入秘境，一旦發生意外，不但救援難度極高，更可能為了美景，付出代價。 原始連結
宜蘭分租民宅惡火奪2命 家屬拭淚忍悲整理遺物
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭市延平路一棟民宅，昨(8)日晚間發生奪命火警，火勢熊熊燃燒、濃煙密布，還波及隔壁民宅。消防人員獲報到場後，救出在1樓的林姓男子和3樓的劉姓男子，他們獲救時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。家屬今(9)日在現場不斷啜泣、拭淚，場面讓人鼻酸，至於起火原因還有待進一步鑑定。民眾說：「太恐怖了。」熊熊烈焰在民宅裡狂舞，內部幾乎全面燃燒，橘紅火光和濃濃黑煙，讓住戶們全都嚇壞，消防人員拉水線灌救，就怕火勢蔓延，警消獲報到場灌救，約一小時控制火勢，2樓鐵捲門，被猛烈惡火燒得通紅，1樓也被燒得面目全非，還有2人不幸喪命，雖然沒有靠近，但遠遠就能聽到啜泣聲，她是一樓死者的女兒。9日一早到場整理父親遺物，接電話時頻頻拭淚，讓人揪心。房東黃先生說：「老先生，又有點殘障(行動不便)，以前中風嘛，確實不忍心不租給他。」奪命惡火8日晚間接近9點，發生在宜蘭市延平路一棟民宅，警消到場後，救出1樓的林姓男子，和3樓的劉姓男子，他們都是租客，但他都已經沒有呼吸心跳，根據了解，林姓男子因行動不便，劉姓男子則因受困，難以逃生，雖送醫搶救，但仍宣告不治。隔壁遭火勢波及屋主說：「住30、40多年有，蹦一聲，那個火都出來，我看火那麼大，我們就從後門走出來。」隔壁民宅也被火波及，屋主看到家園一夕變樣，難過到久久無法言語，死者家屬也無法置信，年關將近家人卻不幸命喪火窟，火調人員上午，進入火場調查導火線，不排除與電器或人為因素有關，但詳細原因還有待進一步鑑定。 原始連結
台南掩埋場又燒！ 空拍畫面曝光 怪手開挖全是煙
台南市 / 綜合報導 台南市安南區土城掩埋場，昨(9)日上午發生火警，初步研判為掩埋場內雜草及廢棄物燃燒。消防出動大量人車，環保局支援重機具，火勢一度在上午成功控制，沒想到中午後仍有殘火悶燒，消防局加派至少5輛水車持續灑水降溫搶救，並運用2輛怪手開闢防火巷，環境局也調來5台照明車協助夜間照明，晚間怪手持續開挖進行殘火處理，防止延燒復燃。 原始連結
新莊汽機車碰撞！騎士噴飛、頭部重創大出血 OHCA送醫宣告不治
8日晚間9時許，新北市新莊區、新樹路地下道旁，發生一起嚴重車禍，一台機車與汽車發生碰撞，47歲的吳姓騎士，瞬間連人帶車倒地，頭部重創出血，當場失去呼吸心跳，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫搶救，仍因傷重宣告不治，詳細車禍原因還有待警方進一步釐清。
烏來台9甲線落石阻路 工務段搶通中幸無人傷
新北市 / 綜合報導 新北市烏來台9甲線12.4公里，今(10)日凌晨2點多，突然傳出土石坍方，巨石砸落，造成雙向車道都無法通行，幸好墜落當下沒有車輛經過工務段，已經出動山貓、怪手各項機具在現場排除落石。 原始連結
南投草屯垃圾場大火! 熊熊火焰竄燒 消防出動8車馳援
中部中心/張家維 南投報導南投草屯垃圾掩埋場，9日傍晚發生火警，橘紅火光狂竄，火勢一度驚人，據了解起火的是廢棄彈簧床，由於火警地點上頭還有高壓電線，消防人員救援時不敢大意，幸好沒有釀成人員傷亡。南投草屯垃圾場大火! 熊熊火焰竄燒 消防出動8車馳援(圖/民視新聞)垃圾掩埋場，熊熊大火不斷燃燒，橘紅火舌直竄天際，火勢一發不可收拾，消防獲報，出動8車抵達現場，由於火警現場，上頭就是高壓電線，還得要避免噴水過高，造成更多危機。由於火警現場上頭就是高壓電線 消防還得避免噴水過高造成更多危機(圖/民視新聞)消防兵分多路，灑水灌救，由於火警地點，是垃圾掩埋場的床墊放置區，消防人員，一開始只能局部控制火勢，後續搭配調派來的挖土機，朝起火床墊底部射水，火勢才得以控制。消防人員一開始只能局部控制火勢 後續搭配調派來的挖土機朝起火床墊底部射水才控制火勢(圖/民視新聞)火警意外，發生在9日傍晚五點多，南投的草屯垃圾掩埋場，由於火勢相當猛烈，從附近的國道上，就能看見濃煙密布，幸好起火的廢棄彈簧床區，跟其他的資源回收區有間隔，火勢才沒擴大，也沒造成人員傷亡，詳細請火原因，有待後續調查釐清。原文出處：南投草屯垃圾場「廢棄床墊」起火！ 熊熊火焰竄燒、消防出動８車馳援 更多民視新聞報導疑電動機車充電不慎起火 苗栗1家6口吸濃煙送醫台東身障男命喪火窟! 警消調查疑"電暖爐"釀禍宜蘭分租套房深夜惡火！2租客葬身火海 起火前聽到爆炸聲
遊客闖南投北港溪峽谷祕境 遭落石砸頭重傷送醫
南投縣 / 綜合報導 南投仁愛鄉惠蓀林場北港溪峽谷溫泉頭，昨(8)日有落石砸傷遊客意外。58歲王姓女子經一處施工便道，被落石擊中頭部，造成前額約10公分撕裂傷，還疑似頭部骨折大量出血，意識模糊，消防人員趕到後緊急處理，先穩定女子的生命徵象，接著立刻送往埔里基督教醫院救治，目前仍在醫院治療中。 原始連結
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
費玉清退隱演藝圈「余天爆他換電話」 鬆口聯繫近況
胡瓜、余天、余祥銓10日現身為「鑽石舞台之夜」進行彩排，三人也暢聊當年的秀場大小事，透露農曆年期間幾乎天天作秀，大家會在後台小賭怡情，話題間也意外提到封麥退隱多時的費玉清，胡瓜與余天罕見鬆口他的近況。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
閃兵遭求刑2年8個月！陳柏霖丟實境節目主持棒 13年女友庭瑄婚禮慘延期
陳柏霖近來深陷閃兵案風波，演藝事業面臨前所未有的危機。繼去年10月遭到檢方起訴並求刑2年8個月後，他的工作全面停擺，代言與戲約全數喊卡。根據「鏡週刊」報導，由他主持的人氣大型旅行實境節目《出去一下 What A Trip》第二季已展開籌備，但確定不再安排陳柏霖參與主持，等同正式將其除名，這對正處於司法風暴中的他無疑是雪上加霜。
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
銀樓老闆車內盤點"掉金塊" 急找保養廠求助
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導金價上漲，高雄一間銀樓的老闆，日前在車上盤點進貨的金塊，沒想到其中一兩黃金，竟然不小心掉到副駕駛座底下，卡在縫隙當中，老闆怎麼找都找不到，著急的求助汽車保養廠，還好保養廠業者很快幫忙找回金塊，才讓銀樓老闆鬆了一口氣。銀樓老闆在車上盤點進貨的金塊包裹，不小心掉了一兩黃金，幸好順利找回。（圖／民視新聞）汽車保養廠業者幫客人洗車，拿手電筒照啊照，在夾縫中，發現一大塊黃金。零件隙縫中金光閃閃，金塊就卡在裡面，洗車場業者趕緊通知車主，找到你的黃金了。當事銀樓老闆說：「啊！心情突然放鬆很多，那天我們剛好在車上，剛好在盤點我們金塊，那不小心其中一塊，就掉到那個副駕駛座中控下面，椅子縫隙裡面，結果挖半天都挖不出來，也找不到，很慌張趕快打給汽車保養廠的人。」原來車主本身是銀樓老闆，當時在車上盤點進貨的金塊包裹，不小心掉了一兩黃金，市價超過20萬，自己都快把車掀翻了，卻怎麼找都找不到，趕緊求助車廠。金塊掉進汽車座椅的隙縫中，還好汽車保養廠業者幫忙找回。（圖／民視新聞）汽車保養廠業者：「客人蠻急的，車子就馬上就把它牽回來，客人不會去的地方，或找不到的地方，比較難找的地方就找到了，（多久時間找到）大概5分鐘吧。」當事銀樓老闆：「我找了一個多小時，連我女兒都出動，應該下次他幫我洗車的時候，我應該會包紅包給他。」汽車保養廠經常幫客人找掉落在車內的東西，經驗豐富，短短五分鐘就讓金塊失而復得。汽車保養廠業者：「通常都會掉在椅子跟扶手之間，縫比較難找，座椅調到最後面之後，然後用燈光，看一下椅子下面有沒有什麼東西。」金塊順利找回，銀樓老闆鬆了一口氣，笑說要是找不到，以後車子如果二手賣，也要順便把金塊的錢算進去了。原文出處：銀樓老闆車內盤點"掉金塊" 急找保養廠求助 更多民視新聞報導威力彩「AI 選號」比較準？台彩總經理曝實測結果2026「拜金女標準」出爐？超狂項目網罵翻：快止損高雄觀音湖再進化！林岱樺推4,500萬預算+步道計畫